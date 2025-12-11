Segurança

Infiltração no mercado legal
Notícia

Crime organizado avança sobre a economia e expande territórios no Brasil

Facções investem em combustíveis, ouro, cigarros, bebidas e casas de apostas, para limpar lucros do tráfico; projeto de lei aprovado no Senado tenta frear essas ações 

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS