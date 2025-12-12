Condenados quatro dos cinco réus por morte de adolescente em Restinga Seca

Tribunal do Júri condenou quatro dos cinco réus pela morte de Gabriela Glasenapp em Restinga Seca. Norton Avila / Rádio Integração

Quatro dos cinco acusados do assassinato de Gabriela Ferreira Glasenapp, 15 anos, foram condenados pelo Tribunal do Júri em Restinga Seca, na região central do Estado. A sentença foi anunciada pouco antes da meia-noite desta sexta-feira (12).

A adolescente foi morta com dois tiros na cabeça em novembro de 2021, em razão de supostas dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O corpo foi enterrado pelos criminosos e localizado pela Polícia Civil mais de duas semanas após o assassinato. Na época, a mãe de Gabriela chegou a depositar R$ 450 solicitados pelos criminosos para o suposto resgate da filha.

Conforme a decisão dos jurados, Patrick Rafael Mera da Silva foi o único condenado pela execução do homicídio. Ele deverá cumprir mais de 42 anos de reclusão em regime fechado. Além de homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, por impossibilitar a defesa da vítima e para ocultar outro crime —, ele também foi condenado por ocultação de cadáver e por envolvimento em organização criminosa.

Leia Mais Empresários que acertavam concorrência em licitações para serviços de merenda, cozinha e limpeza são alvo da Polícia Civil

Os demais réus tiveram as penas aplicadas por participação nas ações do grupo. Vinicio Gentil Souza foi condenado a 17 anos de prisão, e Kamila Bartelt Ferreira da Silva recebeu pena de 15 anos, ambos pelos crimes de extorsão qualificada e organização criminosa. Já Tiago dos Santos Rosa foi condenado a 13 anos por ocultação de cadáver e organização criminosa. Todos permanecem presos e iniciarão o cumprimento das penas em regime fechado.

Bruno Antunes Mayer, que respondia por homicídio e organização criminosa, foi absolvido pelo júri. Ainda não há informações sobre a expedição do alvará de soltura.

Penas impostas aos réus

Tiago dos Santos Rosa:

13 anos, oito meses e 15 dias de reclusão, mais 137 dias e multa

13 anos, oito meses e 15 dias de reclusão, mais 137 dias e multa Kamila Bartelt Ferreira da Silva:

15 anos, quatro meses e 132 dias de reclusão e multa

15 anos, quatro meses e 132 dias de reclusão e multa Vinicio Gentil Souza:

17 anos, três meses e 76 dias de reclusão e multa

17 anos, três meses e 76 dias de reclusão e multa Patrick Rafael Mera da Silva:

42 anos, três meses e 15 dias de reclusão e multa

Leia Mais Homem é condenado a 31 anos de prisão por matar namorada com espada e queimar corpo em lareira em Porto Alegre

Contraponto

Confira na íntegra a nota da advogada Andressa Zanini, que defende Souza.

"A defesa de Vinício Gentil Souza manifesta respeito à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Contudo, por entender que o veredito não reflete o conjunto de provas produzido ao longo da instrução processual, já interpôs recurso de apelação, confiando que as instâncias superiores farão a devida revisão do julgamento."

A defesa dos outros três condenados, exercida pelo advogado Leonardo Santiago, alegou somente que vai recorrer da decisão.

Relembre o caso

Gabriela, à época com 15 anos, foi morta com dois tiros na cabeça e enterrada em uma cova de aproximadamente 30 centímetros em uma área de mata na Vila Pelizaro, em Restinga Seca, no dia 14 de novembro de 2021. O corpo só foi localizado no início de dezembro, após buscas realizadas por Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, com apoio de um cão farejador que indicou o local do enterro.

O último contato da adolescente com a família aconteceu no dia do desaparecimento. A mãe recebeu uma ligação feita do celular da filha. Na chamada, os criminosos diziam que Gabriela tinha uma dívida.