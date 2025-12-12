Segurança

Região Central
Notícia

Condenados quatro dos cinco réus por morte de adolescente em Restinga Seca

Gabriela Glasenapp foi morta aos 15 anos, em 2021. Crime teria relação com o tráfico de drogas

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS