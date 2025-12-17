Segurança

Tragédia em Santa Maria
Notícia

Condenado por incêndio na boate Kiss vai para o regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica

Elissandro Spohr, um dos sócios da boate, é o primeiro dos réus a receber o benefício; defesa afirma que medida foi concedida "após o preenchimento de todos os requisitos legais"

Zero Hora

