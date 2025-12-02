Condenado pelo Mensalão, Marcos Valério é suspeito de integrar grupo que sonegou R$ 215 milhões em MG

Marcos Valério quando foi preso em 2 de dezembro de 2011 na Operação Terra do Nunca. CHARLES SILVA DUARTE / O TEMPO/AE

O publicitário Marcos Valério, condenado pelo Mensalão em 2012, é um dos alvos de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG) contra um grupo de atacadistas e redes de supermercados suspeito de um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, realizada nesta terça-feira (2). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste do Estado.

De acordo com o MP, os suspeitos teriam sonegado mais de R$ 215 milhões em ICMS. Segundo a investigação, o grupo teria criado empresas de fachada para simular operações interestaduais e suprimir o pagamento de ICMS próprio e do imposto devido por substituição tributária devido ao Estado de Minas Gerais.

Eles então reduziam o custo das mercadorias abaixo do valor de mercado, ampliando os ganhos ilícitos dos grupos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam licitamente.

Leia Mais Suspeitos de ataques virtuais contra deputados que apoiam o PL Antiaborto são alvo da PF