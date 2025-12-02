Condenado pelo Mensalão, Marcos Valério é suspeito de integrar grupo que sonegou R$ 215 milhões em MG

O publicitário Marcos Valério, condenado pelo Mensalão em 2012, é um dos alvos de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG) contra um grupo de atacadistas e redes de supermercados suspeito de um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, realizada nesta terça-feira (2). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste do Estado.
De acordo com o MP, os suspeitos teriam sonegado mais de R$ 215 milhões em ICMS. Segundo a investigação, o grupo teria criado empresas de fachada para simular operações interestaduais e suprimir o pagamento de ICMS próprio e do imposto devido por substituição tributária devido ao Estado de Minas Gerais.
Eles então reduziam o custo das mercadorias abaixo do valor de mercado, ampliando os ganhos ilícitos dos grupos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam licitamente.
Chamada de Operação Ambiente 186, a ofensiva contou com promotores de Justiça, delegados e agentes das polícias Civil e Militar de Minas Gerais, auditores das receitas Estadual e Federal, bombeiros militares e servidores do Ministério Público.