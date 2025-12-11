Segurança

Crime de 2023
Notícia

Começa júri de homem acusado de matar e queimar namorada em lareira na Capital

André Ávila Fonseca, 39 anos, é réu pela morte de Laila Vitória Rocha Oliveira

Vinicius Coimbra

