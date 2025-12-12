Celular Seguro passa a bloquear também aparelhos sem o aplicativo instalado

Ferramenta propõem prevenir danos financeiros e recuperação do smartphone. Azee Jacobs/peopleimages.com | Adobe Stock | Divulgação

O Ministério da Justiça anunciou que vítimas de furto ou roubo de celular podem reportar a ocorrência pelo Celular Seguro usando outro smartphone, tablet ou computador, mesmo que o objeto perdido não tenha o app instalado anteriormente.

Lançado em dezembro de 2023 pelo Governo Federal, o Celular Seguro possui 3,6 milhões de pessoas cadastradas. O objetivo é que o usuário emita um único alerta para agilizar o bloqueio de aparelhos e aplicativos de bancos, reduzindo prejuízos por golpes digitais, além de facilitar a recuperação de celulares pelas polícias estaduais.

