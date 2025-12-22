Casal é assaltado no mar por ladrões em jet-ski; veja vídeo

Os ladrões roubaram as alianças do casal, avaliadas em R$ 17 mil. @realmilgrauu / Reprodução

Um casal foi alvo de um assalto por criminosos que estavam a bordo de um jet-ski, no domingo (21), em São Vicente, litoral de São Paulo. A dupla abordou os dois quando eles faziam um passeio de caiaque. O crime aconteceu na Praia dos Milionários.

O caso viralizou nas redes sociais graças a um vídeo que mostra a abordagem dos criminosos dentro da água. Segundo as vítimas, os ladrões roubaram suas alianças, avaliadas em R$ 17 mil.

A gravação feita por uma testemunha mostra o momento do assalto um pouco mais ao fundo, atrás de crianças que brincavam na beira do mar. As informações são do g1.

O que aconteceu

Os criminosos abordaram o casal e pegaram os remos que eles usavam. Um dos ladrões bateu com o objeto na cabeça de uma das vítimas, recolheu as alianças e, depois, os criminosos abandonaram os objetos no mar e aceleraram a moto aquática.

Segundo o g1, o casal mora na região e havia comprado o caiaque recentemente. A mulher, de 47 anos, não quis ser identificada e contou que era a primeira vez dela na embarcação.

Ela relatou que os criminosos se aproximaram com a moto aquática e deram uma "derrapada" para jogar água no caiaque. Em seguida, a dupla de ladrões se desculpou e gritou para outra moto aquática "é casal!". Em seguida os ladrões anunciaram o assalto e pediram as alianças.

— Começou a andar em círculo em volta da gente apavorando. Aí deu aquela desestabilizada — disse a mulher.

Ela ainda informou que seu marido, de 53 anos, tentou argumentar com os criminosos ao dizer que eles eram moradores da cidade. Porém, os ladrões perderam a paciência.

— Eles aproveitaram que o nosso remo caiu no mar e começaram a bater no meu marido — contou a mulher.

Ela também contou que o marido ficou com ferimentos na perna e na cabeça.

— Começaram a bater nas costas, na nuca, na cabeça. Eu fiquei em pânico porque eu falei assim: se ele desmaia aqui, morre afogado — relatou.

Sensação de impunidade

Após o crime, o casal recebeu ajuda de testemunhas. Segundo a mulher, seu marido saiu do mar tonto devido às agressões e ela foi até um policial na base da Operação Verão para pedir apoio. Mas o agente disse que não havia o que fazer.

— Foi uma sensação horrível, de impunidade — afirmou a mulher.

Ela também foi até a delegacia, onde recebeu ajuda para registrar um boletim de ocorrência online.

— Precisa ter policiamento no mar — disse.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, nos casos de infrações penais já consumadas e em que não se configure a situação de flagrante delito, a providência adequada consiste na formalização do respectivo registro de ocorrência junto ao Distrito Policial competente.

"Tal medida tem por finalidade subsidiar o planejamento das ações preventivas da Polícia Militar, bem como apoiar as atividades de polícia judiciária e investigativas desenvolvidas pela Polícia Civil".

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. "Na noite deste domingo, a Capitania dos Portos com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização nas marinas da cidade, que estavam todas fechadas. Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar", afirmou.

Segundo a administração municipal, ninguém foi preso até o momento. Porém, a GCM intensificou a fiscalização nesta segunda-feira (22).

O que diz a Marinha

Em nota, a Capitania dos Portos de São Paulo afirmou que não foi notificada oficialmente sobre o caso relatado. Segundo o órgão, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania, realiza ações de inspeção naval, especialmente em Santos, São Vicente e Guarujá, "com foco na segurança da navegação, na salvaguarda da vida humana no mar e na prevenção da poluição hídrica, atuando dentro de suas atribuições legais, conforme a Lei 9.537/97 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta)".