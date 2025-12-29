Casal é agredido após reclamar de taxa por cadeiras de praia em Porto de Galinhas

Ler resumo

Johnny Andrade precisou de atendimento médico. @johnnyandradepersonal / Instagram / Reprodução

Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, após se recusar a pagar um aumento no valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia.

O preço teria passado de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio. O caso aconteceu no último sábado (27). Um deles precisou de atendimento médico.

As vítimas são os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta. Em entrevista ao g1, Johnny contou que eles chegaram por volta das 10h, quando foram abordados por um homem, que teria oferecido o aluguel de cadeiras por R$ 50.

Ainda segundo o empresário, o comerciante teria dito que não haveria cobrança em caso de consumo de bebidas ou petiscos:

— Ele disse que, se a gente consumisse, não pagaria as cadeiras. Ficamos o dia todo lá e consumimos duas águas de coco.

Johnny afirmou que, quando pediram a conta, foram avisados de que teriam que pagar R$ 80 pelas cadeiras, pois, segundo o barraqueiro, não houve consumo suficiente. O casal questionou a mudança e se recusou a pagar o novo valor.

— Falei que isso não tinha sido combinado. Só aceitamos porque o valor era R$ 50. Aí ele pegou uma cadeira e arremessou no meu rosto — disse.

O empresário disse ter sido agredido por outros comerciantes quando caiu no chão. Cleiton se afastou para pedir ajuda. Ele acredita que o ataque tenha sido motivado por homofobia, já que eles formam um casal gay:

— Eles perceberam que éramos um casal. A violência foi absurda.

Com a ajuda de guarda-vidas civis, o casal foi retirado da praia e levado à Delegacia de Porto de Galinhas. Antes de registrar a ocorrência, precisaram buscar atendimento médico por conta dos ferimentos. Todo o deslocamento foi feito por transporte de aplicativo, já que, segundo eles, não houve disponibilização de ambulância.

Na unidade de saúde de Porto de Galinhas, Johnny foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital de Ipojuca para realizar exames de imagem, já que o local não possuía o equipamento necessário. Os exames descartaram fraturas e ele foi liberado para seguir o tratamento em casa.

— Levei vários chutes, meu rosto está muito machucado. Se a gente não tivesse conseguido escapar, eles iam matar a gente — disse.

Ainda no hospital, um policial entregou os pertences do casal, que haviam ficado na praia em função das agressões. Johnny relatou que também recebeu o Pix da dona da barraca e acabou fazendo o pagamento exigido.

"Não venham para Porto de Galinhas"

Em vídeo publicado nas redes sociais, Johnny afirmou que havia cerca de 15 pessoas agredindo ele:

— Se não fosse o salva-vidas, nós estaríamos mortos — afirma.

Cleiton também aparece no relato e afirma ter sido agredido com chutes nas costas. O casal cobra providências das autoridades e diz que vai processar os órgãos municipais:

— Quero deixar registrada a nossa indignação. Vamos processar a prefeitura e o Estado de Pernambuco. Eu espero nunca mais pisar nesse lugar.

No vídeo, eles também reclamam da falta de assistência de quem estava no local no momento das agressões.

— Todo mundo filmando, mas ninguém nos ajudou — relata Johnny.

Segundo o casal, a viagem havia sido planejada há mais de seis meses, mas o episódio comprometeu completamente o período de férias.

— Enquanto essa situação continuar, não venham para Porto de Galinhas. Eu não sei se esse lugar tem prefeito ou vereador. Eu sei que tem um hospital que não tem Raio-X — afirma Cleiton.

No desabafo, o casal afirma que o episódio acabou com o final de ano deles (veja abaixo).

Caso está sob investigação

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e afirma que a apuração é tratada como prioridade para identificar e responsabilizar os envolvidos.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em nota ao g1, informou que quando as equipes de segurança chegaram ao local, a situação já estava controlada. As vítimas foram socorridas por guarda-vidas civis.

Mais de 10 identificados

O governo de Pernambuco publicou nota afirmando que está acompanhando o caso. O comunicado, divulgado no perfil do Instagram do Estado (veja post abaixo) nesta segunda-feira (29), afirma que 14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas em inquérito policial.

A governadora Raquel Lyra (PSD) também se pronunciou em seu perfil do Instagram:

— Esse é um fato que precisa atuar junto à prefeitura e à polícia. E o diálogo sempre com a prefeitura para que haja, de fato, o ordenamento do comércio e que a gente não tenha incidentes mais acontecendo, incidentes não, crimes acontecendo como esse que aconteceu aqui.