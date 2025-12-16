Casal de influenciadores do RS é alvo do MP por suspeita de promover jogos de azar e lavar R$ 7 milhões

Uma operação realizada pelo Ministério Público (MP) nesta terça-feira (16) tem como alvo um casal de influenciadores gaúchos que, segundo a investigação, promovia o chamado "jogo do tigrinho". Eles também são suspeitos de lavar R$ 7 milhões.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã em imóveis em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, e Capão da Canoa, no Litoral Norte.

O casal alvo dos mandados é Franciele Roulim e Diogo Fries — a reportagem busca contato com os dois. A mulher tem atualmente 667 mil seguidores no Instagram. Segundo a investigação, as postagens do casal nas redes sociais exibiam uma vida luxuosa e prometiam ganhos fáceis, o que é apontado como uma estratégia para induzir as pessoas a participarem dos jogos em plataformas irregulares.

O esquema, de acordo com o MP, teria movimentado quantias milionárias, que seriam ocultadas por meio de empresas de fachada e instituições de pagamento.

A moradia do casal, em Dois Irmãos, foi um dos locais onde foram realizadas buscas. Além da apreensão de bens, como roupas, bolsas de grife, calçados, relógios, eletrônicos e joias, também estão previstos a apreensão de obras de arte, o sequestro de veículos, como Porsche Taycan e BMW X6, e dos próprios imóveis. Esses itens teriam sido adquiridos com os valores obtidos de forma ilegal.

Segundo o MP, eles usavam redes sociais para divulgar plataformas ilegais e, por isso, são investigados por promover jogos de azar na internet. Os investigados respondem por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e fraudes patrimoniais.

A prática reiterada e organizada do jogo revela estrutura empresarial voltada à exploração econômica da contravenção, com ampla divulgação em redes sociais, uso de influenciadores, promessas enganosas de enriquecimento fácil e direcionamento à população vulnerável FLÁVIO DUARTE Promotor de Justiça

Viagens e alto padrão de vida

O casal, segundo a investigação, ostentava viagens e bens de alto padrão nas redes sociais, enquanto divulgava as plataformas ilegais por meio de stories, mostrando supostos ganhos e prometendo prêmios. A prática, conforme o MP, atraía pessoas de baixa renda, que podiam ter a vida financeira afetada pelas apostas. Além disso, os dois receberiam repasses das empresas intermediárias e das próprias plataformas, integrando um esquema organizado para atrair apostadores e lucrar com depósitos nos jogos.

— Neste jogo de azar, o operador controla regras, algoritmo e probabilidades, sem risco empresarial, apenas gestão matemática do lucro. O apostador não tem como verificar se há aleatoriedade ou se o sistema maximiza perdas, reforçando o caráter fraudulento e predatório — afirma o promotor Flávio Duarte, da 8ª Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre.

Contraponto