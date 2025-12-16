Segurança

Plataformas ilegais
Notícia

Casal de influenciadores do RS é alvo do MP por suspeita de promover jogos de azar e lavar R$ 7 milhões

Mandados são cumpridos em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, e em Capão da Canoa, no Litoral Norte

Leticia Mendes

