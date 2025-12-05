Carga recorde de maconha que seria entregue no Brasil é apreendida no Paraguai; veja vídeo

Carga que chegou a quase 89 toneladas precisou ser carregada em caminhões. Instagram @senad_paraguay / Reprodução

Forças de segurança do Paraguai interceptaram um comboio que transportava quase 89 toneladas de maconha em direção ao Brasil. A ação, que aconteceu na quarta-feira (3) e que recebeu o nome de Umbral, terminou com a maior apreensão de maconha já registrada no país.

De acordo com o ministro paraguaio Jalil Rachid, o total exato apreendido chegou a 88.991 quilos. Estima-se que a carga que alcançaria no mercado brasileiro o valor de U$ 13,3 milhões, aproximadamente de R$ 70 milhões.

A operação ocorreu em uma estrada da região de Salto del Guaíra, próxima ao Paraná, por onde a droga seguiria antes de cruzar a fronteira. Além do entorpecente, 19 veículos foram apreendidos, entre eles caminhões-tratores, um caminhão e caminhonetes.

Cinco pessoas foram detidas e um suspeito foi morto durante a ação, segundo informou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai. Os veículos e a carga foram transportados para a Base Regional da Senad em Salto del Guairá, onde foram realizadas a análise e pesagem da maconha apreendida.

Leia Mais Polícia prende 16 pessoas em ação contra grupo que usava empresas de joias e roupas para lavar dinheiro do tráfico

A ofensiva, um trabalho conjunto entre o Senad, o Comando de Operações de Defesa Interna e o Ministério Público do Paraguai, foi elogiada pelo ministro Rachid que destacou a relevância da apreensão em publicação no Instagram.

— É um recorde histórico. Estamos muito orgulhosos desse trabalho — disse.

Segundo o Senad, o país seguirá ampliando sua capacidade de controle, vigilância e resposta contra atividades ilícitas.

Veja vídeo do material apreendido: