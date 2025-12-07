Cantor Rael é assaltado antes de show em São Paulo

Artista foi abordado ao sair do Parque Villa-Lobos. Jorge Bispo / Divulgação

O rapper Rael foi assaltado na manhã de sábado (6), no Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, poucas horas antes de subir ao palco para um show marcado para as 15h no mesmo local. O artista estava no parque para correr quando foi abordado por dois assaltantes ao deixar o estacionamento com uma moto de alta cilindrada.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. As imagens mostram Rael validando o tíquete de estacionamento e aguardando a abertura da cancela quando os suspeitos se aproximam. Um deles retira o capacete do músico e assume o veículo, enquanto o comparsa sobe na garupa. O celular do artista, preso ao painel, também foi levado.

A motocicleta foi encontrada posteriormente pela Guarda Civil Municipal de Osasco com apoio de rastreador. Rael afirmou nas redes sociais que o celular também foi recuperado.

Rapper compartilhou recuperação dos ítens nos stories do Instagram. Reprodução @raeloficial / Instagram

"Dei muita sorte", disse. Em outra publicação, orientou seguidores a não reagirem: "O maior bem que você tem é você mesmo."

O músico contou que o aparelho pode ter desligado por superaquecimento durante o percurso. Ele retornou ao parque após o assalto e realizou a apresentação prevista. Nenhum suspeito foi identificado ou detido até o momento.