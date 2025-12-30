Segurança

Ressocialização de adolescentes
Notícia

Cama de concreto, acesso restrito a escova de dente e sem vaso sanitário: como é por dentro de uma unidade padrão da Fase

RS tem apenas dois Centros de Atendimento Socioeducativo que atendem legislação atualizada. Zero Hora visitou um deles, em Novo Hamburgo, e a tradicional unidade da Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, que será desativada

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

Gabriel Dias*

Estagiário de Jornalismo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS