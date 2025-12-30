Cama de concreto, acesso restrito a escova de dente e sem vaso sanitário: como é por dentro de uma unidade padrão da Fase

Quando cruzou os portões da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) em Novo Hamburgo pela primeira vez, em dezembro de 2024, um adolescente que hoje ainda cumpre medidas no local não sabia o que encontraria lá dentro, mas imaginava o pior. Exato um ano depois, diz ter se surpreendido:

— Eu achei que as pessoas iam tratar a gente ruim, mas são tudo sereno. Eu faço limpeza, jardinagem, e me ajuda na minha ansiedade.

A desconstrução da imagem negativa comumente associada aos centros que abrigam adolescentes infratores passa, em parte, pelas exigências do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que norteia desde o formato dos espaços físicos até a conduta de agentes e atividades aplicadas, pensando na ressocialização efetiva dos jovens que ingressam nessas estruturas. Atualmente, apenas duas unidades da Fase no Rio Grande Sul atendem aos padrões do Sinase: a do Vale do Sinos e a de Passo Fundo, no Norte.

Em janeiro, uma nova será inaugurada em Osório, no Litoral Norte, que promete ser mais avançada em relação ao conjunto de princípios e regras estabelecido pelo sistema. O Estado ainda tem mais duas entregas pendentes: uma prevista para o final de 2026, em Viamão, na Região Metropolitana, outra para 2027, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo (veja abaixo a situação de cada uma delas).

Os três prédios em construção se somarão aos outros 23 Centros de Atendimento Socioeducativos (Cases) do Rio Grande do Sul, onde hoje estão distribuídos 511 jovens internos.

— Em 10 anos, não tivemos nenhuma unidade inaugurada no Estado inteiro, e apenas a ampliação da unidade em Novo Hamburgo — salienta o juiz de direito do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, Charles Maciel Bittencourt.

Zero Hora esteve no Case do Vale do Sinos para ver na prática do que se tratam esses padrões e como impactam na rotina dos internos. E também visitou a unidade da Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, que deve ser desativada por não atender aos critérios atualizados pela legislação.

Estruturas que contrastam

Instituído pela Lei nº 12.594/2012, o Sinase estabelece, por exemplo, que as instalações não coloquem em risco a integridade física e psicológica do adolescente. Por isso, em Novo Hamburgo, não há vaso sanitário nos alojamentos, que são individuais, apenas uma "turca", espécie de buraco no chão. As camas são de concreto, para que não possam ser arremessadas. Com o mesmo objetivo de evitar possíveis agressões ou automutilações, escovas de dentes são entregues e recolhidas após o uso para que não venham a ser usadas como arma.

Folhas de calendários e desenhos com teor religioso ou palavras como "liberdade" estão fixados nas paredes.

— Quando eu cheguei, fiquei bem abaladão. Nos primeiros dias, não conseguia nem comer direito, daí agora passando o tempo eu fui me acostumando, fui pegando a rotina — conta outro interno.

Também é previsto pelo Sinase que práticas para reparação do ato infracional garantam direitos individuais e sociais dos internos, além de um ambiente alinhado com a proposta socioeducativa. No entanto, chamam a atenção, no Case de Novo Hamburgo, alguns ambientes com pouca ventilação e em cores predominantemente escuras.

Para a dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente da Defensoria Pública, Paula Simões Dutra de Oliveira, isso pode impactar ainda mais os casos que envolvem saúde mental, como ansiedade e depressão, porque reforçam a ideia de prisão.

— Paredes cinzas dão uma sensação ruim, de frieza, de tristeza, e quando a gente entra num ambiente que tem a parede pintada, já dá uma sensação melhor — argumenta.

Na unidade erguida em Osório, destaca a defensora, um dos diferenciais será a possibilidade de maior circulação dos adolescentes por áreas externas.

— Vai ter o prédio da escola, onde vão ter oficinas, e os adolescentes vão circular pegando sol. É diferente, por exemplo, das unidades de Porto Alegre, que são mais antigas, em que, muitas vezes, eles circulam dentro da unidade, não olham para a luz do sol. Só durante aquele período de pátio — explica Paula, que realiza inspeções nos Cases do Estado.

O prédio histórico da Avenida Padre Cacique, na Capital, tem salas de aula bem equipadas — inclusive com impressora 3D —, oficina de barbearia, salão de jogos decorado e ambientes vívidos e arejados. Mas os alojamentos mais antigos, por exemplo, comportam até quatro adolescentes e têm camas de ferro, o que não é recomendado. Com problemas estruturais que o impedem de passar por grandes reformas a fim de atender às exigências atualizadas, o imóvel de 1850 será esvaziado quando as novas unidades forem entregues.

Mudança de paradigma após extinção da Febem

Criada em 2002, após o fim da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), a Fase nasceu com o desafio de romper com o paradigma de repressão e conduta punitivista que norteava o trato com adolescentes em conflito com a lei. Sua criação teve como base as reformas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) e, mais de 20 anos depois, mantém o desafio de conciliar uma dinâmica que implique disciplina, mas que atenda ao formato social e educacional.

Diferentemente do sistema prisional adulto, o controle dentro da Fase não dispõe de armas ou algemas. Também não há separações de faccionados por alas, mas há grades e cadeados nas portas dos dormitórios.

— A gente não pode desconsiderar o motivo que levou os adolescentes ao cumprimento da medida. Eles são privados de liberdade pois cometeram um ato infracional, que para um adulto se chama crime. A medida socioeducativa também tem o viés retributivo. Ele precisa pagar por um ato que ele cometeu — afirma Verônica Francisco Martins, diretora da Comunidade Socioeducativa (CSE) da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, unidade destinada a jovens com perfil mais agravado.

Disciplina e vínculo como pilares da ressocialização

Adolescentes frequentam aulas em escolas dentro das unidades. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos pilares da proposta de ressocialização da Fase é o educacional. O sistema oferece aos internos atendimento psicossocial, capacitação profissional e escola.

— Boa parte desses adolescentes nunca teve essa oportunidade e passou a trabalhar junto ao tráfico, e nós queremos devolver para a sociedade um adolescente que saia desse mundo e tenha alternativa de vida — ressalta o presidente da Fase, José Stédile.

Cursos de barbeiro, conserto de ar-condicionado, confeitaria e padaria são algumas das opções. As aulas acontecem dentro das unidades e são incorporadas na rotina.

— Eu já fiz de cabeleireiro, garçom e doces para festas e comida de boteco, fora os cursos que eu já fiz online. Balanceamento e geometria, curso para mecânica — relembra um adolescente que está há um ano e sete meses em Novo Hamburgo.

Outro ponto de sustentação é o vínculo entre agentes e internos. Resgatando relações familiares por meio das visitas e conversas sobre futuro, profissionais tiram o foco das infrações cometidas.

— A gente precisa pensar no ambiente socioeducativo como algo que faça com que ele haja de maneira diferente. Uma forma truculenta e desrespeitosa de um agente socioeducador lidar com o jovem só reforça a naturalização da violência com a qual ele ingressa no sistema — salienta a defensora pública Paula de Oliveira.

Agentes socioeducativos tentam estabelecer relação de confiança e acolhimento com os internos. Jonathan Heckler/Agência RBS / Agencia RBS

Aos 53 anos, 33 deles vinculado à Fase, Cristian Rodrigues Lopes trabalha na unidade da Padre Cacique, em Porto Alegre, e defende:

— Tem que ser imparcial. Tu não pode olhar para o delito dele. Se não, já cria uma barreira e fica muito difícil de trabalhar.

Conforme os servidores, há um esforço para acolher e compreender as dores de cada um.

— Tentar fazer com que o guri veja em ti alguém em quem ele pode confiar, com quem pode brincar e se sentir à vontade. Não se consegue com todos, mas com a grande maioria dá. A gente é pai, psicólogo, tem que fazer de tudo para acalmar. Fala da família, leva para o lado mais sentimental — acrescenta.

Atenção à saúde mental

No dia em que Zero Hora esteve em Novo Hamburgo, adolescente trabalhava na jardinagem na entrada da unidade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O tratamento recebido dentro da fundação muda também a perspectiva dos jovens que chegam pela primeira vez ao local, com referências que remetem a uma cadeia. Buscando se distanciar de uma imagem violenta, o padrão Sinase estabelece a criação de um plano individual, que é revisado a cada seis meses.

— Respeita cada adolescente e o momento de cada um. Diferentemente do sistema adulto, que tem o caráter de sanção como prioridade — explica a diretora socioeducativa da Fase, Kelly Souza.

Os primeiros passos para uma mudança de comportamento envolvem medidas adotadas já na porta de entrada, como tratamentos para abstinência.

— A primeira etapa é o afastamento das drogas. Boa parte deles é de dependentes químicos. A abstinência é um momento difícil. Depois, é fazer eles acreditarem nessa possibilidade do trabalho — detalha o presidente Stédile.

Tão importante para a ressocialização e perspectiva de futuro quanto a estrutura física onde passam o período de isolamento é a rotina dentro dos centros. Conforme o Sinase, a saúde mental e as atividades de cultura, esporte e lazer não são meros "extras", mas eixos fundamentais no processo socioeducativo, para evitar momentos de isolamento que reforcem o sentimento de clausura.

— Eu não tenho como despertar em um jovem a ideia de uma nova vida se ele fica a grande parte do tempo fechado no dormitório — relata Paula.

No dia em que Zero Hora esteve em Novo Hamburgo, o adolescente que fala no início dessa reportagem trabalhava na jardinagem logo na entrada da unidade e justificou:

— Eu fico muito acelerado às vezes. E aqui eu me desacelero e minha angústia sai de dentro de mim, fico mais leve.

Quando a participação nas atividades não é suficiente para ajudar nessa inquietação, a equipe de saúde também prescreve medicações.

— Se intensificam problemas mentais. A ansiedade, a agitação, a falta de controle. Então, muitas vezes o medicamento é usado para acalmar — salienta a diretora da faculdade de Direito da UFRGS, Ana Paula Motta Costa, pesquisadora de temas ligados à violência e juventude.

Reingresso e entrada no sistema adulto

Conforme dados da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS, nenhum outro motivo leva tantos jovens às unidades quanto atos infracionais análogos ao crime de homicídio. São 128 jovens internados no RS por esta razão, representando cerca de 25% dos adolescentes internados em todo o Estado. O novo panorama é atribuído por especialistas ao crescimento da atuação de facções e do crime organizado, com participação ascendente dos adolescentes.

— Vêm crescendo as facções e a utilização dos adolescentes para cometer crimes. Há unidades em que 90% dos crimes (cometidos pelos internos) são homicídio, como Santa Maria — afirma o presidente da Fase, José Stédile, acrescentando que, neste ano, houve a inversão de uma tendência nacional de redução de adolescentes no sistema socioeducativo, percebida em 2024.

O esforço dentro das unidades está em despertar um desejo concreto de mudança e projetar um caminho diferente para esses internos.

— A gente tem bastante história aí para contar de vidas que foram modificadas, de adolescentes que conseguiram se desenvolver. Não é fácil. É uma luta diária — comenta Verônica Francisco Martins, diretora do CSE da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre.

Essa batalha nem sempre tem vitórias. Em 2024, dos 701 adolescentes que entraram na Fase, 26,4% (185) estavam retornando ao sistema. Os dados de 2025 ainda não haviam sido consolidados pela Fundação até a publicação desta reportagem.

Além disso, 42,1% dos adolescentes que deixaram a Fase em 2023 ingressaram no sistema prisional adulto, segundo dados da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, que não informou os números de 2024 e 2025.

— Muitos deles não vão mudar, por muitas questões, principalmente sociais. Ele chega na vila, a realidade é a mesma, o traficante é o mesmo que dá o tênis. Ele acaba sucumbindo e segue nessa vida. Se a gente pensar nisso, vai se frustrar com certeza. A gente trabalha na esperança — completa o agente Cristian Lopes.