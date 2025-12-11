Segurança

Risco internacional
Notícia

Brasil pode virar o México dos cartéis? O que dizem especialistas e as alternativas para combater o crime organizado

Caminho para o conter o avanço das facções passa pelo controle econômico, avaliam juristas e sociólogos

Humberto Trezzi

