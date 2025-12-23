Segurança

Bolo envenenado: um ano depois, inquérito sobre venda irregular de arsênio é concluído sem indiciamento

Polícia identificou que empresa do Rio de Janeiro comercializou produto. Projetos de lei propõem regulamentação e fiscalização para a compra de substância

Pâmela Rubin Matge

