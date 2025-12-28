Segurança

BM abre inquérito para apurar caso de sargento que sacou arma e atirou para o alto em Porto Alegre

Sargento que fez disparos na rua na noite de sexta segue internado neste domingo, conforme a Brigada

Marcelo Gonzatto

