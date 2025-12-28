BM abre inquérito para apurar caso de sargento que sacou arma e atirou para o alto em Porto Alegre

Ambulância do Samu foi acionada para prestar auxílio. Cícero Porto / Arquivo pessoal

A Brigada Militar confirmou, na tarde deste domingo (28), que abriu um Inquérito Policial Militar para investigar a conduta do sargento que fez disparos de arma de fogo para o alto, na noite de sexta-feira (26) no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Por meio de nota, a corporação informou ainda que o militar, que estava de folga e foi encaminhado para avaliação psicológica no Hospital da Brigada Militar logo depois da ocorrência, seguia internado e "recebendo atendimento médico". A Polícia Civil também deverá averiguar o episódio.

O sargento do 19º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Leste, fez sucessivos disparos por volta das 23h30min nas proximidades da esquina entre as ruas Cabral e Miguel Tostes. Naquele momento, havia um forte movimento de pessoas em bares e restaurantes da região, ponto boêmio da Capital.

Por razão ainda não esclarecida, conforme relatos de testemunhas ele sacou a arma e fez entre cinco e seis disparos. Houve correria, e muitas pessoas que estavam no entorno buscaram refúgio no interior de estabelecimentos comerciais. Segundo as informações preliminares, o policial estaria num bar antes de puxar o revólver. Uma das hipóteses é de "distúrbio emocional".

A BM foi acionada e abordou o sargento, que entregou a arma sem reagir. Não houve registro de feridos. Uma ambulância do Samu também foi mobilizada. O militar foi conduzido ao Hospital da Brigada.