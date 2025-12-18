Barras de ouro, anéis e colares são apreendidos em operação policial em São Leopoldo

Foram encontrados mais de 240 itens valiosos. Divulgação / Polícia Civil

Joias e barras de ouro foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (18), em uma joalheria do centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Ao longo dos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram 91 anéis, 47 colares, 41 pulseiras e 54 pingentes dourados, além de oito barras de ouro. Os itens foram encontrados durante a operação da Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro das Organizações Criminosas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Segundo o delegado Max Otto Ritter, a suspeita é de que esses itens tenham sido adquiridos como forma de lavar o dinheiro de crimes de extorsões a comerciantes, tráfico de drogas, homicídios e roubos a estabelecimentos localizados nos Vales do Sinos e do Paranhana.

A compra de peças em ouro com o dinheiro de crimes graves, conforme o delegado, tem sido uma nova forma que as organizações criminosas utilizam para lavagem de capitais. Isso porque, de acordo com Ritter, “o ouro combina alto valor intrínseco com a portabilidade e a facilidade de transformação”.