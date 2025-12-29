Ataque a tiros em bar mata jovem em Taquara

Um ataque a tiros em um bar resultou na morte de uma pessoa na madrugada desta segunda-feira (29), em Taquara, no Vale do Paranhana. O crime ocorreu por volta das 2h no Bar Point Bier, na avenida Sebastião Amoretti, no Bairro Petrópolis. Marcos Alexandre Pacheco Júnior, de 21 anos, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu.

Ocupantes de um veículo Hyundai I30 se aproximaram do local e efetuaram disparos na direção do estabelecimento. A perícia constatou que ao menos dois tiros atravessaram as vidraças da fachada e atingiram o jovem.

Até o momento, não há confirmação sobre o que teria motivado o ataque. A investigação aponta que o suspeito de efetuar os disparos estava no bar momentos antes do atentado.

Com o auxílio de câmeras de videomonitoramento e o relato de testemunhas, a Brigada Militar conseguiu identificar a placa do veículo utilizado na fuga. Após buscas na região, o automóvel foi localizado abandonado em via pública na cidade de Igrejinha.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.