Arma usada para matar líder de facção dentro de penitenciária em Canoas foi entregue com drone, conclui polícia; veja vídeo exclusivo

Jackson Peixoto Rodrigues, 41 anos, o Nego Jackson, foi executado a tiros em 23 de novembro de 2024. Investigação do Departamento de Homicídios foi concluída

Leticia Mendes

Ronaldo Bernardi

