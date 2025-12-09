Segurança

Em Novo Hamburgo
Após impasse envolvendo construção de cerca, homem invade casa e ataca vizinho com facão no Vale do Sinos; veja vídeo

Vítima, de 40 anos, foi hospitalizada e teve alta, enquanto suspeito, de 54 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio

Júlia Ozorio

