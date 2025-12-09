Após impasse envolvendo construção de cerca, homem invade casa e ataca vizinho com facão no Vale do Sinos; veja vídeo

Após um impasse envolvendo a construção de uma cerca, um homem de 54 anos invadiu a casa e atacou o vizinho com um facão. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (8), em um condomínio no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A vítima, de 40 anos, foi hospitalizada e teve alta, enquanto o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Imagens de câmeras de vigilância mostram o momento em que o suspeito invade a residência, quebra uma porta de vidro e persegue a vítima com o facão. O registro também captou o momento em que a esposa e o filho da vítima se assustam com a invasão e fogem do ataque.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu se defender com uso de um machado. Ambos entraram em luta corporal, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. A vítima teve ferimentos no rosto, nos braços e no joelho. Já o suspeito ficou com ferimentos na região da cabeça.

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O homem, que não tinha antecedentes criminais, optou por ficar em silêncio durante interrogatório.

Crime pode ter sido premeditado

O caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Anderson Hermel, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Novo Hamburgo, a motivação do crime está relacionada à um impasse envolvendo divisão, metragem e instalação de uma cerca divisória entre os terrenos da vítima e do suspeito, que são vizinhos.

Ainda segundo a polícia, existe a possibilidade de que o crime tenha sido premeditado. As imagens de câmeras de videomonitoramento captaram que, no momento do crime, o suspeito usava luvas para segurar o facão, indicando uma tentativa de mascarar a autoria do ataque.