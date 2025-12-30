Segurança

Reação das autoridades
Notícia

Agressão a turistas em Porto de Galinhas: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso 

Após a história envolvendo o casal que se recusou a pagar novo valor do aluguel de cadeiras de praia, prefeitura suspendeu a atuação de comerciantes e anunciou medidas emergenciais

Zero Hora

