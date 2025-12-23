"Agora não tem mais o que fazer", diz sogra sobre sequelas após comer bolo envenenado por nora

Ler resumo

Sogra de investigada sofre de neuropatia periférica após contaminação. RBS TV / Reprodução

Por duas vezes, o organismo da aposentada Zeli Teresinha dos Anjos, 63 anos, foi intoxicado por arsênio. Ela sobreviveu, mas, um ano depois, a saúde não é mais a mesma.

Para a polícia, a idosa era o principal alvo da nora, Deise Moura dos Anjos, 42 anos, responsável pela morte de quatro pessoas envenenadas no caso que chocou o Rio Grande do Sul na antevéspera do Natal de 2024 (relembre, mais abaixo, o caso do bolo).

— Fiquei com sequelas neurológicas, que afetam as mãos e as pernas, e não é nada leve. Agora não tem mais o que fazer — conta Zeli.

Os problemas relatados pela idosa são consequência de neuropatia periférica, uma condição que afeta os nervos. Zeli sente dormência, formigamento e fraqueza, principalmente nas mãos e pés, devido à intoxicação crônica por exposição a arsênio.

Naquele Natal, sete familiares estavam reunidos em Torres, no Litoral Norte. Seis consumiram um tradicional bolo de reis durante uma confraternização na tarde do dia 23 de dezembro. Zeli fez e comeu o bolo cuja farinha estava contaminada por arsênio.

Os sintomas demoraram de dois a cinco minutos para serem percebidos. A idosa foi hospitalizada horas depois e permaneceu 18 dias internada, sendo 14 deles na UTI.

Antes, em setembro do mesmo ano, Zeli e o marido Paulo Luiz dos Anjos, 62 anos, consumiram bananas e leite em pó contaminado com a substância química. À época, ela foi medicada e liberada. Paulo não resistiu e morreu.

Ao longo do ano, ainda marcada pelo episódio, Zeli teve que lidar com uma exposição que não quer ver se repetir:

— Digo meu nome completo baixinho para ninguém ouvir, mas as pessoas reconhecem quando ouvem. Queríamos ser esquecidos. Às vezes, nem acredito que tudo isso aconteceu com a nossa família, aquela família unida. Parece que é mentira.

Atualmente, a idosa mudou de cidade e vive junto do filho Diego dos Anjos, 41 anos, e do neto, que hoje tem 10 anos. Zeli, contudo, evita ir a Torres, onde tudo aconteceu.

— Mudei para ficar com eles, que é tudo que sobrou "do meu sangue". O que eu não consigo é voltar para Torres. Não consigo andar na rua, entrar nas lojas — relembra a idosa, com a voz embargada pelo choro.

Antídoto

Exames apontaram a presença do elemento químico no organismo de Zeli somente no dia 26 de dezembro de 2024. Foi nessa data que os médicos solicitaram um quelante, que funciona como um antídoto.

O pedido foi feito pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT) vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O antídoto só chegou no dia 15 de janeiro de 2025, mais de 20 dias após a intoxicação. Zeli não estava mais no hospital quando tomou o quelante pela primeira vez.

— A primeira dose do antídoto para o veneno, tomei dias depois. A segunda, tive de comprar por conta, pois ninguém fornecia. Paguei uns R$ 500 — lembra.

Antídoto é de responsabilidade dos hospitais, diz Estado

Conforme a SES, apenas o protocolo clínico de intoxicação por arsênio é feito pelo CIT. O atendimento é por teleconsulta de medicina junto com o médico assistente. O serviço indica tratamentos e faz monitoramento. Contudo, o Estado não disponibiliza o antídoto para a substância química.

— É uma intoxicação exógena e não temos antídoto para arsênio. Nem a SES, nem o Ministério da Saúde dispõem da medicação. O antídoto é adquirido pelas instituições hospitalares mediante ocorrência de casos, que são raros — acrescenta Tani Ranieri, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da SES.

A diretora acrescenta que, em situações de suspeita de intoxicação, o diagnóstico para identificação da substância é encaminhado pela SES e feito por laboratórios parceiros do Estado.

Em nota, a direção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora afirma que "prestou integralmente a assistência necessária à paciente, inclusive após a concessão da alta hospitalar". A entidade afirma que o antídoto foi comprado de um fornecedor de Belo Horizonte, "região mais próxima com capacidade de fabricação/manipulação do referido medicamento".

O hospital ainda diz que "custeou e forneceu os medicamentos indicados, bem como garantiu o retorno da paciente à instituição para a realização de exames de acompanhamento no período pós-alta".

Bolo foi envenenado com farinha contaminada por arsênio. Divulgação / Instituto Geral de Perícias

Relembre o caso

Das seis pessoas que comeram o bolo envenenado na antevéspera de Natal, três mulheres morreram no intervalo de algumas horas:

Além de Zeli, mais duas pessoas sobreviveram:

Jefferson Luiz Moraes , 61 anos: marido de Maida, passou por atendimento médico, mas não chegou a ser internado. Até o momento, não apresentou sequelas. Ele segue fazendo exames periódicos.

, 61 anos: marido de Maida, passou por atendimento médico, mas não chegou a ser internado. Até o momento, não apresentou sequelas. Ele segue fazendo exames periódicos. Criança, 10 anos: filho de Tatiana e neto de Neuza, foi internado, mas recebeu alta hospitalar 11 dias depois. Segundo a família, ele está bem e, atualmente, não apresenta sequelas em função do arsênio. O menino, que hoje tem 11 anos, faz acompanhamento psicológico.

A investigação

Amostras da farinha usada no bolo foram coletadas para análise e apresentaram concentração de arsênio acima do normal. Para os investigadores, a quantidade da substância no organismo das vítimas também indicou intoxicação intencional.

A exumação do corpo do sogro de Deise, Paulo Luiz dos Anjos, reforçou as suspeitas. Ele havia morrido em setembro, após comer bananas e leite em pó. A morte havia sido atribuída, na época, a uma intoxicação alimentar. No entanto, depois do caso do bolo, a perícia detectou arsênio nos restos mortais do idoso.

Durante o inquérito, a polícia apreendeu o celular da nora e encontrou buscas por termos como "arsênio veneno", "veneno para o coração" e "veneno para humanos" feitas antes das mortes. Para a polícia, Deise foi autora dos quatro homicídios (três por bolo envenenado e um pelo envenenamento anterior).

Ainda de acordo com a investigação, outro fato envolveu o filho de Deise, com nove anos, à época, e o marido, Diego Silva dos Anjos, 41 anos. Em dezembro, ambos passaram mal após tomarem um suco de manga contaminado. Para a Polícia Civil, Deise estaria tentando envenenar o marido nesse episódio e atingiu, sem querer, o próprio filho. Os dois sobreviveram sem sequelas.

O inquérito que apurava a autoria das mortes foi concluído depois que Deise foi encontrada morta, na manhã do dia 13 de fevereiro de 2025, na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Segundo a polícia, o corpo de Deise apresentava sinais de enforcamento. O Código Penal prevê a extinção da punibilidade por morte do agente, por isso, não houve indiciamento nem responsabilização.