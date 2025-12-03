Adolescente morre em confronto com a Brigada Militar em Tramandaí

Um adolescente de 17 anos morreu ao entrar em confronto com a Brigada Militar, na noite dessa terça-feira (2), no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí, no Litoral Norte.

Segundo a corporação, dois homens que estavam em um veículo, foram abordados e ao perceberem a aproximação dos policiais, fugiram para uma casa na região.

Um dos suspeitos atirou na Brigada Militar, os disparos atingiram o colete balístico de um dos policiais. No momento em que a guarnição foi atingida, uma troca de tiros foi iniciada e o adolescente morreu no local.

Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial recebeu atendimento médico e passa bem.