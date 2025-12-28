Adolescente de 15 anos é morto por ex-namorado da mãe em Porto Alegre

Vítima passava de bicicleta na frente da casa do suspeito quando foi atingida. Marcos Hofmann / RBS TV

Um adolescente de 15 anos morreu após ser atingido por dois tiros de arma de fogo no final da tarde deste domingo (28) em Porto Alegre. O caso aconteceu na Rua Doutor Arno Horn, no bairro Restinga. A vítima foi identificada como Cristian Santos Dantas.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima era filho da ex-namorada do autor dos disparos. O jovem foi atingido na rua, quando passava de bicicleta em frente a residência do homem, que mora a duas casas de distância de familiares do adolescente.

Os tiros atingiram o ombro e o coração do jovem, na parte frontal do corpo. Ele morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Durante a perícia, foi identificado que a vítima portava uma faca na cintura.

Testemunhas relataram ao delegado Carlos Eduardo Silva de Assis que a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento na manhã de domingo. A briga teria ocorrido na casa do avô materno do jovem, onde ele também morava.

Para o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, ainda não está clara a motivação do crime, mas a investigação inicial descarta relação com violência doméstica. Ele relata que a mãe da vítima e o suspeito estavam separados há mais de dois anos e já mantinham outros relacionamentos.

O suspeito está foragido e possui dois antecedentes criminais: um de 2011, por porte ilegal de arma, e outro por ameaça. O nome do suspeito não foi divulgado. Não há registro de ocorrências de violência doméstica envolvendo a mãe da vítima.