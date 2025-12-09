Segurança

Caso de 2015
Notícia

Acusados de participação na morte de mulher que teve parte do corpo transportada em mala vão a júri nesta quarta

Alan e Jean Centeno do Carmo respondem por homicídio qualificado e ocultação de cadáver; Vandré, irmão mais velho deles, foi condenado pelo crime em setembro deste ano

Pâmela Rubin Matge

