Acusados de participação na morte de mulher que teve parte do corpo transportada em mala vão a júri nesta quarta

Alan e Jean serão julgados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Cíntia foi esquartejada no dia 7 de agosto de 2015. Partes do corpo foram enroladas em um lençol, enterradas e cimentadas no pátio em frente à casa de Vandré, no bairro Rubem Berta. Outras foram colocadas em uma mala, descartada no município de São Joaquim, na serra catarinense. O assassino viajou ao Estado vizinho de ônibus com restos mortais da vítima em uma mala.

Crime semelhante

Em agosto deste ano, o crime de 2015 chamou a atenção da própria polícia e voltou à tona por conta da repercussão de um caso semelhante. Brasília Costa também foi esquartejada e teve parte do corpo colocada em uma mala, deixada na rodoviária de Porto Alegre. O suspeito deste crime, o publicitário Ricardo Jardim, 67 anos, está preso e aguarda julgamento.

Ricardo já cumpriu pena em regime fechado por matar a própria mãe e concretar o corpo, em 2015. Condenado em 2018, ele dividiu cela com os três irmãos: Vandré, Alan e Jean Centeno do Carmo.

Os dois réus

Alan Centeno do Carmo

29 anos

Suspeito de roubar o celular e eletrônicos da vítima e ajudar na ocultação do corpo

Será julgado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Preso no dia 27 de agosto de 2015

Está em liberdade desde 3 de março de 2017. Cumpre aplicação de medidas cautelares, como comparecimento aos atos do processo e comparecimento trimestral em juízo. Para a soltura, foi considerado o excesso de prazo na formação da culpa

Jean Centeno do Carmo

30 anos

Suspeito de roubar o celular e eletrônicos da vítima e ajudar na ocultação do corpo

Será julgado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Preso no dia 27 de agosto de 2015

Está em liberdade desde 3 de março de 2017. Cumpre aplicação de medidas cautelares como comparecimento aos atos do processo e comparecimento trimestral em juízo. Para a soltura, foi considerado o excesso de prazo na formação da culpa

Relembre o caso

Cíntia Beatriz Lacerda Glufke foi morta e esquartejada em 7 de agosto de 2015. Segundo a denúncia, ela foi atraída à residência de um dos acusados, no bairro Jardim Carvalho, sob o pretexto de um almoço. Após discussão, foi agredida e morta com golpes de marreta. O corpo foi esquartejado com serra elétrica.

O tronco e a cabeça foram enrolados em um lençol, enterrados e cimentados no bairro Rubem Berta. Pernas, pés, mãos e braços foram colocados em uma mala.

Por volta das 19h30min do mesmo dia, câmeras de segurança da rodoviária de Porto Alegre flagraram Vandré Centeno do Carmo embarcando para São Joaquim, em Santa Catarina, com uma mala.

Na madrugada do sábado, 8 de agosto, ele abandonou a bagagem em um terreno baldio, a cerca de 200 metros da rodoviária do município. A mala foi encontrada no dia seguinte por um catador de recicláveis.

A vítima

Cíntia Beatriz Lacerda Glufke, 34 anos, era mineira de Uberaba e morava em Porto Alegre. Ela era casada havia 12 anos com o programador Thomas Glufke. O casal se conheceu por meio de uma rede social da igreja mórmon.

Os dois teriam vivido uma crise conjugal nos meses que antecederam o assassinato de Cíntia. No dia do crime, Thomas estava em viagem a trabalho aos EUA.

Incialmente, Cíntia tinha uma relação de amizade com Vandré. Na época da morte ela estava desempregada, mas antes trabalhara com ele em um hotel da capital gaúcha. Eles também foram colegas em um curso de comissário de bordo. Vandré chegou a a viajar até Uberaba para conhecer a família da amiga.

O julgamento

A sessão está marcada para as 9h30min desta quarta-feira (10), no Plenário da 2ª Vara do Júri, e será conduzida pela magistrada Eveline Radaelli Buffon. Não há previsão para a duração do julgamento. Não estão previstos depoimentos de testemunhas. Os réus serão representados pela Defensoria Púbica Estadual (DPE). Procurado pela reportagem, o órgão afirmou que só se manifestará nos autos.

O Ministério Público, representado pelo promotor Francisco Saldanha Lauenstein, informou que "possui provas sólidas contra os irmãos envolvidos nesse crime hediondo. Elas são consistentes e serão apresentadas no Tribunal do Júri."

