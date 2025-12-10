Acusado de matar e queimar corpo da namorada em lareira vai a júri nesta quinta-feira em Porto Alegre

André Ávila Fonseca foi preso pela morte da namorada, Laila Vitória Rocha Oliveira, em 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Começa nesta quinta-feira (11) o júri de André Ávila Fonseca, 39 anos, acusado de matar e carbonizar Laila Vitória Rocha Oliveira em 2023, em Porto Alegre. A jovem tinha 20 anos na época.

O julgamento será presidido pela juíza Cristiane Busatto Zardo, da 4ª Vara do Júri da Capital, e ocorrerá no Foro Central I a partir das 9h30min. A previsão é de que o júri dure dois dias.

Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido em 25 de março de 2023 na Estrada das Quirinas, bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste da Capital. A vítima foi morta a golpes de espada e teve o corpo carbonizado em uma lareira.

O réu teve a prisão preventiva decretada, fugiu, mas foi localizado em Viamão, na Região Metropolitana. Atualmente, ele está recolhido na Penitenciária Estadual de Charqueadas.

Conforme a denúncia, o acusado não aceitava o fim do relacionamento nem o desejo da vítima de voltar para casa, no Pará, onde vivia com a família. Conforme testemunhas, o casal se conheceu na internet e a jovem estava em Porto Alegre havia poucas semanas. Nas redes sociais, o réu se apresentava nas redes sociais como "bruxo" e "necromante".

André Ávila Fonseca será julgado pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e uso de fogo, recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões do sexo feminino, além de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

O que diz a defesa

Confira a nota enviada pelos advogados de defesa de André Ávila Fonseca:

"A defesa de André Ávila Fonseca manifesta profundo respeito à memória de Laila Vitória Rocha Oliveira e solidariedade à sua família, reconhecendo a gravidade e a dor que cercam este processo. Ao mesmo tempo, reafirma sua confiança nas instituições da Justiça Criminal Gaúcha e, em especial, na tradição de equilíbrio, racionalidade e senso de justiça do povo do Rio Grande do Sul, representado pelos jurados que comporão o Conselho de Sentença.

No plenário do Júri, os fatos serão reconstruídos em sua complexidade humana, em contexto diverso daquele que tem sido, por vezes, simplificado na narrativa acusatória. A atuação da defesa será pautada por ética, responsabilidade e estrita fidelidade à verdade processual, com absoluto respeito às regras do devido processo legal e ao contraditório, confiando na capacidade intelectual, na independência de espírito e na serenidade dos jurados para distinguir emoção de prova, clamor social de evidência técnica.

Cientes da missão que lhes cabe, os subscritores desta nota reafirmam que buscarão, em todo momento, um julgamento justo, digno e humanizado, no qual a decisão decorra da análise rigorosa das provas e da Constituição, e não de prejulgamentos ou pressões externas.

Mauro E. Baltazar de Souza

Lara de Souza Grobe

Jean Maicon Kruse