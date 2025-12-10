Segurança

Crime de 2023
Notícia

Acusado de matar e queimar corpo da namorada em lareira vai a júri nesta quinta-feira em Porto Alegre

Julgamento de André Ávila Fonseca, de 39 anos, que se diz bruxo e teria assassinado Laila Vitória Rocha Oliveira com espada, deve durar dois dias

Vinicius Coimbra

