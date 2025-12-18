24 unidades prisionais do RS receberão melhorias no sistema de água e esgoto em 2026

Contrato entre Corsan Aegea e governo do Estado foi assinado nesta quinta-feira (18) Guilherme Milman / Agência RBS

Os sistemas de água e esgoto de 24 unidades prisionais do Rio Grande do Sul receberão melhorias. O contrato para modernização das instalações na foi assinado na manhã desta quinta-feira (18) entre a Corsan Aegea e o governo do Estado. Os trabalhos devem se estender ao longo de 2026.

Serão investidos R$ 20 milhões em obras de saneamento básico nos presídios contemplados. O primeiro local a receber as intervenções será o Complexo Penitenciário de Charqueadas. As obras já foram autorizadas, mas não foi definido ainda quando será o início e o prazo de término. Os demais estabelecimentos não tiveram os nomes divulgados por questão de segurança, segundo o governo gaúcho.

Com a assinatura do contrato, a responsabilidade pela reforma e melhoria dos sistemas de água e esgoto das unidades prisionais passa a ser da Corsan. Até então, cabia ao Executivo estadual executar as melhorias, seja por conta própria ou através de terceirizadas. Muitas unidades utilizam sistemas precários, como fossas e poços artesianos.

— O trabalho foi desenvolvido para se criar um contrato mãe com diretrizes para que atendessem as demandas. Então ele é assinado e começa já ter um cronograma de obras pra ver como se ajustam às questões em Charqueadas e vão sendo replicado pros demais — explica a diretora-presidente da Corsan Aegea, Samanta Popow Takimi

100 milhões de litros de esgoto despejados por ano

A medida busca enfrentar problemas estruturais que, de acordo com o governo, aumentam o risco de doenças entre servidores e apenados. Atualmente, conforme estimativa da Corsan, cerca de 100 milhões de litros de esgoto são despejados por ano nessas unidades prisionais sem tratamento adequado. O número equivale a 40 piscinas olímpicas.

— Quando a gente investe no sistema prisional no tratamento de esgoto, a gente tá investindo na saúde pública — afirma o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

