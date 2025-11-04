Vigia é preso por suspeita de usar prédio do Ministério do Trabalho e Emprego de Uruguaiana para o tráfico 

Vigilante atuava há cerca de oito anos nas dependências da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Polícia Civil / Divulgação

Um vigia de 42 anos foi preso pela Polícia Civil por suspeita de traficar nas dependências da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no bairro Santo Antônio em Uruguaiana. Um outro homem, de 21, também foi preso. As prisões foram feitas por agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), na tarde de segunda-feira (3).

Segundo o delegado Nilson de Carvalho, a investigação do caso teve início há cerca de uma semana, depois da informação de que um vigilante terceirizado do órgão público estaria se aproveitando da função para vender drogas no ambiente de trabalho. A partir disso, foi feito um monitoramento do suspeito que constatou a prática de tráfico.

— Flagramos diversos usuários indo até o portão de acesso do órgão público federal, mantendo contato com esse vigilante e pegando porções de entorpecentes. Na sequência, quando o expediente já havia encerrado, nós presenciamos uma pessoa chegar tripulando uma motocicleta e entregando uma sacola para o vigilante. Quando realizamos a abordagem deles, encontramos porções de maconha na sacola — contou o delegado, que realizou a prisão da dupla pelo crime de tráfico de drogas.

Informações apontam que o vigilante atuava há cerca de oito anos no local. No entanto, os crimes teriam começado a ser cometidos há aproximadamente dois meses.

— Acontecia sem a conivência ou participação de qualquer servidor, colaborador ou estagiário que ali trabalham. Na verdade, o indivíduo acabou se aproveitando da confiança ganhada para exercer a traficância durante o seu horário de trabalho — acrescentou o delegado.

Junto com os suspeitos, foram encontradas 48 porções de maconha. Já na sala usada pelo vigilante na entrada do órgão público, porções de cocaína e maconha prontas para venda foram localizadas. As drogas, telefones e a motocicleta foram apreendidos.