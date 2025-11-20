Uruguaio é preso em flagrante com 10 mil maços de cigarro de origem paraguaia na BR-287, em Santiago

Um uruguaio de 57 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por contrabando ao ser flagrado com 10 mil maços de cigarro de origem paraguaia na madrugada desta quinta-feira (20) na BR-287, em Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul.
Segundo a PRF, as 20 caixas do produto encontradas no veículo, um Ford Focus, tinham como destino a região de Quaraí e Artigas, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai.
Ainda conforme a PRF, o motorista disse que a carga era sua e que havia carregado o material próximo de São Luiz Gonzaga. O veículo e a carga foram apreendidos, e o homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de São Borja.