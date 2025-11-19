Número de relatos de supostos golpes envolvendo revenda de motos em Porto Alegre quadruplica

Empresa está fechada. Arquivo pessoal / Especial

O número de pessoas que afirmam ter sido lesadas pela revenda Iron Motorcycles, em Porto Alegre, quadruplicou nos últimos cinco dias. Da última sexta-feira (14), quando as suspeitas foram divulgadas por Zero Hora, até esta quarta-feira (19), a 17ª Delegacia de Polícia passou de sete para 30 supostas vítimas registradas, segundo o delegado Daniel Ordahí.

A loja, que fechou na última semana, ficava no bairro São Geraldo, na zona norte da Capital. Um inquérito que apura o crime de estelionato está em andamento.

A empresa atuava com venda consignada — modalidade em que o proprietário deixa o veículo na loja para que ela encontre um comprador. Conforme os relatos recebidos pela polícia, os responsáveis pela concessionária solicitavam procurações dos clientes para realizar a transferência das motos e cobravam uma taxa de 6% pela intermediação. No entanto, dizem as queixas, o valor das vendas não seria repassado aos donos dos veículos. Em muitas situações, segundo a investigação, os compradores das motos não sabiam desta situação envolvendo os antigos proprietários.

A Polícia Civil ainda contabiliza o montante que as vítimas teriam deixado de receber. Em um dos casos, uma vítima disse ter perdido cerca de $40 mil. Outra pessoa que procurou a reportagem afirmou ter perdido R$ 65 mil. Há ainda o relato de um comprador, que conta ter pagado R$ 21,5 mil por uma moto e ter recebido o veículo sem documentos.

De acordo com Ordahí, os responsáveis pela revenda ainda não foram chamados a depor:

— Ainda estamos ouvindo as vítimas. Não ouvimos os proprietários, mas já foram localizados, contatados. Nós vamos estudar um pouco mais a situação, até com os relatos que vêm das vítimas, para depois ouvi-los, pra que a gente tenha mais subsídios.

Na segunda-feira (17), a defesa da Iron Motorcycles divulgou nota nas redes sociais afirmando que não houve intenção de enganar consumidores e que os atrasos e pendências seriam decorrentes de queda de receita, inadimplência de parceiros e falhas administrativas. O advogado Felipe Raul Haas disse ainda que será elaborado um plano de ressarcimento aos clientes prejudicados.