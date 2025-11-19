Segurança

Sob investigação
Notícia

Número de relatos de supostos golpes envolvendo revenda de motos em Porto Alegre quadruplica

Iron Motorcycles é suspeita de se apropriar do valor de vendas consignadas; defesa nega fraudes e alega dificuldades financeiras

Guilherme Milman

