Segurança

Em 12 cidades
Notícia

Três pessoas são presas por participarem de grupo no WhatsApp que servia de ponto de vendas de armas e animais silvestres

Outros 18 membros do grupo também foram alvo da operação em localidades da Região Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS