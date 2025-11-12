Três pessoas são presas por participarem de grupo no WhatsApp que servia de ponto de vendas de armas e animais silvestres

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (12) em uma operação policial contra venda ilegal de armas e animais silvestres. A polícia identificou um grupo de WhatsApp que servia como um ponto de compra e venda desses materiais.

Segundo o delegado André Lobo Anicet, o grupo tinha como nome “Caça e Pesca RS Brasil”. No entanto, a polícia acredita que as conversas eram utilizadas para outros objetivos, como a comercialização de armas e munições e a prática de crimes ambientais.

Três membros do grupo foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Cachoeirinha, Porto Alegre e Osório, respectivamente. Outras 18 pessoas que participavam do grupo também foram alvo da operação em Viamão, Guaíba, Gravataí, Caraá, Sapucaia do Sul, Alvorada, Charqueadas, Portão e São Leopoldo. Nenhum deles foi preso.

