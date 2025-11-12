Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Venâncio Aires

Três pessoas foram presas e cerca de R$ 2 mil sem comprovação foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (12), em operação deflagrada pela Polícia Civil de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo.
A ação tem como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A investigação é conduzida há mais de um ano pela delegacia de Polícia Civil do município.
São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. Participam da operação 22 policiais civis.
Os alvos são cinco indivíduos, todos com antecedentes criminais por crimes relacionados ao tráfico, receptação e associação criminosa.
A investigação teve início em março de 2024, após a apreensão de um grande número de armas de fogo no município de Venâncio Aires, fato que revelou a existência de um grupo estruturado voltado à distribuição de drogas e lavagem dos lucros obtidos com o tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, as provas reunidas ao longo do inquérito apontam que os suspeitos mantinham uma rede de movimentações financeiras e ocultação patrimonial, utilizando contas de terceiros e empresas de fachada para lavar o dinheiro.