Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Venâncio Aires

Cerca de R$ 2 mil sem comprovação foram apreendidos. Polícia Civil / Divulgação

Três pessoas foram presas e cerca de R$ 2 mil sem comprovação foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (12), em operação deflagrada pela Polícia Civil de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo.

A ação tem como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A investigação é conduzida há mais de um ano pela delegacia de Polícia Civil do município.

São cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. Participam da operação 22 policiais civis.

Os alvos são cinco indivíduos, todos com antecedentes criminais por crimes relacionados ao tráfico, receptação e associação criminosa.

A investigação teve início em março de 2024, após a apreensão de um grande número de armas de fogo no município de Venâncio Aires, fato que revelou a existência de um grupo estruturado voltado à distribuição de drogas e lavagem dos lucros obtidos com o tráfico.

