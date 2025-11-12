Segurança

Vale do Rio Pardo
Notícia

Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Venâncio Aires

Investigação teve início em março de 2024, após a apreensão de um grande número de armas de fogo no município

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS