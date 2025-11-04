Segurança

Crime organizado
Notícia

Três mortos em distribuidora e militar executado por engano; polícia prende suspeito de coordenar ataques em Porto Alegre

Confrontos na Zona Norte resultaram em pelo menos seis homicídios consumados e quatro tentados, segundo a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Leticia Mendes

