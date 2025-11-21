Tio de menino abusado sexualmente em Canoas é encontrado morto em Cachoeirinha

O corpo do tio do menino de dois anos abusado sexualmente em Canoas foi encontrado em Cachoeirinha. O cadáver foi localizado na quarta-feira (19), no bairro Distrito Industrial, com marcas de tiros e de agressão. A informação foi confirmada pelo delegado Ernesto Prestes, da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, responsável pela investigação do homicídio.
O corpo foi encontrado parcialmente despido. A equipe aguarda mais detalhes do Instituto Geral de Perícias (IGP) para saber se o homem de 24 anos sofreu violência sexual.
Conforme o delegado Maurício Barison, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, o homem havia sido indicado pela mãe da criança, de 20 anos, como um dos suspeitos de abusar sexualmente do menino. Ele é irmão dela. Até então, a informação que a equipe tinha era de que ele havia sido sequestrado por indivíduos armados.
O pai da criança, de 25 anos, segue preso desde que confessou informalmente à Brigada Militar ter cometido o crime.
A investigação começou na terça-feira (18), após o menino ser levado pelos pais a um hospital, desmaiando e vomitando. Os médicos verificaram sinais de abuso. A Brigada Militar foi acionada, entrevistou os pais separadamente e percebeu controvérsia nas versões.
Entre os pontos levantados, a mãe afirmou que o pai da criança também deu drogas ao menino. Segundo o delegado Maurício, esse fato ainda não foi confirmado, mas é investigado devido aos sintomas que a criança apresentava. Ainda segundo ele, o menino segue internado, mas teve melhora.
A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas ouvirá novamente a mãe, para entender se ela foi omissa ou praticou eventual abuso.
A equipe também aguarda perícia do material coletado no menino.