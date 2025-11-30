Segurança

Thiago Schutz, o "Calvo do Campari", é preso por violência doméstica e liberado horas depois

Laudo pericial aponta que companheira sofreu ao menos 11 agressões no rosto, braços e pernas

Zero Hora

