Thiago Schutz, o "Calvo do Campari", é preso por violência doméstica e liberado horas depois

Thiago passou por audiência de custódia na cidade de Salto, interior de São Paulo, e foi liberado. Instagram @thiagoschutzoficial / Reprodução

O influenciador Thiago da Cruz Schoba, 37 anos, também conhecido nas redes sociais por Thiago Schutz e "Calvo do Campari", foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (28) por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada de 30 anos.

Na manhã deste sábado (29), Thiago passou por audiência de custódia na cidade de Salto, interior de São Paulo, e foi liberado.

Segundo a CNN, Thiago teria agredido a namorada com chutes e tapas porque ela se recusou a ter relações sexuais com ele. A mulher acionou a Polícia Militar após fugir da casa em que estava com o namorado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o coach ficou inconformado com a recusa e passou a agarrar a namorada a força, batendo no rosto, puxando pelos cabelos e jogando-a no chão.

O laudo pericial aponta que a mulher sofreu múltiplas lesões corporais, "sendo possível afirmar que foi alvo de, no mínimo, 11 agressões que violaram sua integridade física, distribuídas pela face e pelos membros superiores e inferiores, incluindo sinais de tentativa de defesa."

A advogada Nayara Thibes, que representa a vítima, informou que vai entrar com um pedido de prisão contra Schutz e classificou o episódio como gravíssimo.

— Além de agressão, houve tentativa de estupro. É muito sério — disse.

A Justiça de São Paulo determinou a liberdade provisória do coach de masculinidade e concedeu medida protetiva de urgência para a vítima. Thiago está proibido de se aproximar da namorada ou familiares dela fisicamente e por redes sociais.

Em nota, a defesa de Schutz afirma que não comenta o caso até a conclusão das investigações, por orientação jurídica.

"Ele está colaborando integralmente com a Justiça e respeitará todas as determinações legais".

Denúncia por ameaça

Em 2023, Thiago Schutz foi denunciado por ameaçar a atriz Livia La Gatto. Na mensagem, o influenciador afirmou que se La Gatto e Bruna Volpi não retirassem os vídeos que falavam dele das redes sociais seria "processo ou bala".

O Ministério Público de São Paulo apresentou a denúncia à Justiça e a juíza Sônia Nazaré Fernandes Fraga aceitou o pedido e o tornou réu no mesmo ano.

Por meio de vídeo nas redes sociais, Schutz disse que fala muito palavrão e que sua mensagem foi mal interpretada. Segundo ele, "bala" não foi usada no sentido literal, mas, no sentido de resolver a questão.

— É a forma que eu me comunico, tá? Não tenho vergonha de falar dessa forma — declarou.

Em conversa com Tati Bernardi, no videocast Desculpa Alguma Coisa, a atriz falou da perseguição que sofreu dos integrantes de um movimento chamado "red pill" após a denúncia.

— Eles mandam emojis da pílula vermelha e de Campari. Mandam isso para mostrar que são de um movimento mesmo. Ao mesmo tempo que é muito infantil e doentio, é muito perigoso — contou.