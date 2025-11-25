Suspeito de roubar passageiros e atirar contra teto de ônibus é preso em Porto Alegre

Homem teria descido do veículo e efetuado disparo com arma de fogo em direção ao teto do ônibus. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (24), suspeito de realizar um assalto a ônibus no bairro Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. A detenção foi resultado de uma ação conjunta entre a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil.

O crime ocorreu em um coletivo da linha B25 que trafegava pela Avenida Frederico Mentz. Segundo a BM, o suspeito embarcou no veículo, anunciou o assalto e subtraiu pertences dos passageiros.

Após o crime, o homem teria descido do veículo e efetuado um disparo com arma de fogo em direção ao teto do ônibus. Apesar da ação, ninguém ficou ferido.

Imagens ajudaram na identificação

Depois do roubo, a empresa responsável pelo ônibus encaminhou o veículo à garagem para extração de imagens do ocorrido. As gravações ajudaram na identificação e procura pelo suspeito.

Uma guarnição do 9º Batalhão da Brigada Militar (BPM) localizou o homem na Praça Otávio Rocha, no Centro Histórico. Durante a revista, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 municiado e seis celulares roubados.