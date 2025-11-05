Suspeito de matar vizinho a tiros após se irritar com crianças em frente à sua casa é preso em Alvorada

Suspeito de matar o vizinho a tiros se apresentou à polícia em Alvorada na terça-feira. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 65 anos, suspeito de ter matado o vizinho a tiros no último fim de semana em Alvorada, na Região Metropolitana, está preso. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou na Delegacia de Homicídios na terça-feira (4). A vítima é Deivid Simões da Silva, 28 anos.

O crime aconteceu no domingo (2), no bairro Piratini, após um desentendimento por conta do barulho causado por crianças que jogavam futebol em frente à casa do idoso. Ele teria se irritado após a bola atingir a grade de sua residência, saiu de casa com um facão e ameaçou os moradores.

Durante a confusão, o facão foi retirado de suas mãos, mas o homem estava com um revólver na cintura. Ele sacou a arma e disparou diversas vezes contra o grupo. Um dos tiros atingiu Silva, que foi levado por familiares ao Hospital de Alvorada com apoio da Brigada Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima não tinha antecedentes criminais. Os demais disparos não atingiram outras pessoas.

Ainda no domingo, a polícia havia solicitado à Justiça a prisão do suspeito, que não tinha sido localizado. Na terça-feira, ele se apresentou acompanhado da esposa para apresentar a sua versão dos acontecimentos.

O homem admitiu que houve uma briga e que ele atirou contra os vizinhos. Segundo o delegado Edimar Machado, da Delegacia de Homicídios, ele alegou que agiu em legítima defesa.

— Ele diz que foi na tentativa de se defender. Quando os vizinhos tiraram o facão dele, ele ficou com medo de ser morto e atirou — afirmou o delegado.

Apesar da versão, neste momento, a polícia não trabalha com a hipótese de legítima defesa, mas ainda deve ouvir outras testemunhas do caso para concluir a investigação. Conforme o delegado, o revólver usado no crime não tinha registro.