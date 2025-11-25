Suspeito de matar homem a facadas é preso em flagrante em Cachoeirinha

O suspeito de matar um homem a facadas foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (24) em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

O crime ocorreu na manhã desta segunda, dentro de uma residência na Rua Cedro, no bairro Anair, onde o suspeito e a vítima estavam vivendo de forma temporária.

Segundo o delegado Ernesto Prestes, da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, o suspeito foi localizado e conduzido à delegacia logo após o ataque. No local, ele confessou o homicídio.

Conforme o delegado, duas testemunhas presenciaram toda a agressão, reforçando a dinâmica apurada pelos investigadores.