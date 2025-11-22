Segurança

Foragido desde abril
Notícia

Suspeito de invadir loja, render funcionária e roubar clientes em Tramandaí é preso

De acordo com a Brigada Militar, o homem possui antecedentes por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS