Suspeito de invadir loja, render funcionária e roubar clientes em Tramandaí é preso

Homem foi capturado no bairro Centro. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar nesta sexta-feira (21), suspeito de roubar uma loja de eletrônicos em Tramandaí, no Litoral Norte. Durante o assalto, ele também teria rendido uma funcionária e levado dinheiro e celular de uma cliente.

O dono da loja ouviu pedidos de socorro e tentou intervir na ação criminosa. Ele entrou em luta corporal com o suspeito e acabou sendo ferido no tórax. O proprietário foi encaminhado ao atendimento médico com machucados leves.

O suspeito foi capturado no bairro Centro, depois de fugir por diferentes estabelecimentos comerciais na tentativa de despistar a polícia.

A faca usada para render a funcionária, além de uma motocicleta, foram apreendidas com o homem. A moto usada teria sido furtada, em 31 de outubro, em Tramandaí, segundo a Brigada Militar.