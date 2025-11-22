Sobe para cinco o número de policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Além de Rodrigo, 117 traficantes e quatro policiais foram mortos. Mauro PIMENTEL / AFP

Morreu na madrugada deste sábado (22) o agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento. Ele é o quinto policial morto na megaoperação Contenção, deflagrada em outubro nos complexos do Alemão e da Penha. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, há 20 dias.

— Notícia muito triste. Ele estava melhorando a cada dia — disse ao g1 o secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi. Ele era lotado na 39ª DP (Pavuna).

Operação mais letal do país

Além de Rodrigo, 117 traficantes e quatro policiais foram mortos, somando 122 óbitos.

Batizada de Contenção, a ação teve como objetivo cumprir cem mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho e apreender armas e drogas. No total, 81 pessoas foram presas, 93 fuzis e 200 quilos de maconha foram apreendidos.

Durante os confrontos, 26 criminosos foram presos após manter uma mulher refém em uma casa na Vila Cruzeiro. Helicópteros, blindados e drones foram usados no cerco, enquanto traficantes reagiram com explosivos lançados por drones, um novo padrão de enfrentamento identificado pelas forças de segurança.

Os outros quatro agentes, dois civis e dois militares, que faleceram nos confrontos foram:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho , 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita)

, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita) Rodrigo Velloso Cabral , 34 anos, da 39ª DP (Pavuna)

, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna) Cleiton Serafim Gonçalves , 42 anos, terceiro sargento do Bope

, 42 anos, terceiro sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, terceiro sargento do Bope