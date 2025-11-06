Segurança

Homicídio qualificado 
Notícia

Sete pessoas viram réus por morte de jovens que desapareceram após churrasco em Canoas

Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, Vítor Juan Santiago e Carolina Oliveira de Lima, com idades entre 18 e 24 anos, não são vistos desde o dia 6 de abril

Gustavo Foster

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS