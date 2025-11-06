Sete pessoas viram réus por morte de jovens que desapareceram após churrasco em Canoas

Jovens desapareceram após um churrasco com amigos. Divulgação / Polícia Civi

A Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tornou réus, nesta quarta-feira (5), sete pessoas denunciadas pelo Ministério Público (MPRS) por envolvimento no desaparecimento e possível homicídio de três jovens em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O caso aconteceu em abril deste ano. Os desaparecidos são Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, Vítor Juan Santiago e Carolina Oliveira de Lima, com idades entre 18 e 24 anos. Eles não são vistos desde o dia 6 de abril.

O caso era tratado como desaparecimento até a denúncia da promotoria, oferecida em 30 de setembro e aditada (ou seja, editada para acrescentar dados) na semana passada.

Os sete denunciados, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram responsabilizados por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ocultação de cadáver e fraude processual.

No final de abril, três pessoas foram presas temporariamente. Segundo a promotora de Justiça Daniela Fistarol, responsável pelo caso, "parte dos denunciados já se encontra presa preventivamente ou cumpre pena por outros crimes".

Conforme a apuração policial, o trio participava de uma confraternização em uma residência no bairro Guajuviras e teria recebido uma ligação. O interlocutor teria dito a eles que realizassem uma entrega de drogas. O veículo que teria sido usado pelo trio para o deslocamento foi encontrado abandonado, dois dias depois, na zona norte de Porto Alegre.