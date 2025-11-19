Samu registrou duas chamadas para atendimento de homem em surto que acabou morto por policiais em Porto Alegre

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre afirmou, nesta quarta-feira (19), que recebeu dois telefonemas para socorro de Herick Vargas, 29 anos, homem em surto baleado e morto por policiais militares em 15 de setembro no bairro Santa Fé, na Zona Norte.
Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira (18), a mãe de Herick afirmou que, ao contatar o Samu, foi informada de que deveria acionar antes a Brigada Militar (BM). Evolmara Vargas ainda disse que, após a chegada da polícia, a família voltou a ligar para o Samu e teria recebido a informação de que não haveria ambulância disponível.
— A Brigada chegou, minha tia ligou: "A Brigada está aqui. Vocês vêm? Assim que tiver uma ambulância disponível, vai. No momento, não tem". Não tinha ambulância disponível. Só que isso demorou mais de 40 minutos — relatou a mãe.
Segundo o Samu, nas chamadas, foram prestadas informações suficientes para uma tomada de decisão do médico regulador. Foram 30 minutos entre o primeiro chamado e a chegada da ambulância ao local, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS):
- O primeiro telefonema aconteceu às 14h44min
- O registro das câmeras corporais dos PMs mostra que eles chegaram ao local às 14h48min
- As câmeras mostram Herick sendo baleado às 14h52min
- A segunda chamada ao Samu foi realizada pela própria BM, às 14h58min.
- Segundo a SMS, a ambulância chegou ao local 15h14min.
Segundo o Samu, o atendimento ocorreu em conformidade com os protocolos do serviço. Ele é baseado no documento chamado "Procedimento Operacional Padrão (POP)", que orienta a regulação médica em relação ao manejo de casos de saúde mental. O protocolo mais recente passou por revisão em dezembro de 2024, com previsão de próxima atualização em dezembro de 2026.
Diz o documento que o envio de suporte básico do Samu, com apoio de força de segurança, é considerado em seis circunstâncias:
- Usuário em posse ou ameaça de uso de armas (faca, revólver etc)
- Usuário trancado num cômodo comunicando risco de suicídio
- Ordem judicial (quando há determinação judicial)
- Usuário com crise psicótica, agitação psicomotora ou situação de exposição moral não responsivo ao manejo verbal
- Recomendação de internação compulsória por risco imediato à vida relacionada ao uso de drogas (com ou sem ordem judicial)
- Usuário com plano de suicídio recusando tratamento e não responsivo ao manejo verbal