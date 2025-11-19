Segurança

Zona Norte
Notícia

Samu registrou duas chamadas para atendimento de homem em surto que acabou morto por policiais em Porto Alegre

Família de Herick Vargas afirma ter sido orientada a acionar a Brigada Militar antes do atendimento médico

Paulo Rocha

