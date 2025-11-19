Samu registrou duas chamadas para atendimento de homem em surto que acabou morto por policiais em Porto Alegre

Homem de 29 anos foi baleado em casa durante ação da BM. Renan Mattos / Agencia RBS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre afirmou, nesta quarta-feira (19), que recebeu dois telefonemas para socorro de Herick Vargas, 29 anos, homem em surto baleado e morto por policiais militares em 15 de setembro no bairro Santa Fé, na Zona Norte.

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira (18), a mãe de Herick afirmou que, ao contatar o Samu, foi informada de que deveria acionar antes a Brigada Militar (BM). Evolmara Vargas ainda disse que, após a chegada da polícia, a família voltou a ligar para o Samu e teria recebido a informação de que não haveria ambulância disponível.

— A Brigada chegou, minha tia ligou: "A Brigada está aqui. Vocês vêm? Assim que tiver uma ambulância disponível, vai. No momento, não tem". Não tinha ambulância disponível. Só que isso demorou mais de 40 minutos — relatou a mãe.

Leia Mais Caso de homem em surto morto pela BM expõe conflito de versões entre familiares e Polícia Civil sobre condução do inquérito

Segundo o Samu, nas chamadas, foram prestadas informações suficientes para uma tomada de decisão do médico regulador. Foram 30 minutos entre o primeiro chamado e a chegada da ambulância ao local, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS):

O primeiro telefonema aconteceu às 14h44min

O registro das câmeras corporais dos PMs mostra que eles chegaram ao local às 14h48min

As câmeras mostram Herick sendo baleado às 14h52min

A segunda chamada ao Samu foi realizada pela própria BM, às 14h58min .

. Segundo a SMS, a ambulância chegou ao local 15h14min.

Segundo o Samu, o atendimento ocorreu em conformidade com os protocolos do serviço. Ele é baseado no documento chamado "Procedimento Operacional Padrão (POP)", que orienta a regulação médica em relação ao manejo de casos de saúde mental. O protocolo mais recente passou por revisão em dezembro de 2024, com previsão de próxima atualização em dezembro de 2026.

Leia Mais Rosane de Oliveira: É de profissionais de saúde que as pessoas com problemas mentais precisam

Diz o documento que o envio de suporte básico do Samu, com apoio de força de segurança, é considerado em seis circunstâncias: