RS tem 650 agressores de mulheres monitorados por tornozeleira

Kit tem tornozeleira para o agressor e celular para a vítima. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Um terço das tornozeleiras eletrônicas destinadas a monitoramento de agressores de mulheres no Rio Grande do Sul está em uso. O dado é da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Há 650 equipamentos ativados para proteção de vítimas de violência doméstica em 126 municípios gaúchos.

O número de 650 representa 32,5% do total de 2 mil tornozeleiras contratadas em maio de 2023 pelo governo para a prevenção a feminicídios. Em relação a abril — mês em que o Estado teve 11 mulheres assassinadas em contexto de gênero —, houve alta de quase 117% no número de kits instalados.

