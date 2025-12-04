RS aumentou em 47% os recursos destinados ao sistema prisional de 2023 para 2024

Em 2023, a Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) foi inaugurada com 1.650 vagas ao custo de R$ 187,3 milhões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul aumentou em 47% os gastos com sistema prisional entre 2023 e 2024, passando de R$ 1,24 bilhão para R$ 1,83 bilhão. O investimento do ano passado em presídios e cadeias corresponde a 2,8% do orçamento total do Estado, que foi de R$ 64,7 bilhões. Os dados são do Justa, centro de pesquisa com atuação no campo da economia política da Justiça.

O mesmo levantamento aponta que 6,7% do orçamento de 2024 foi direcionado às polícias, principalmente à Brigada Militar (veja os dados abaixo). O que segue uma lógica tradicional e parecida com o restante do país, conforme mostra o levantamento e analisa Eduardo Pazinato, professor de Direito e associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A maior parte dos recursos em segurança pública costuma ser destinada às polícias, principalmente às militares, seguido de valores voltados às casas prisionais.

Pazinato pondera, contudo, que investimentos em políticas de inclusão social e produtiva de jovens, de enfrentamento à violência contra mulheres, em mediação comunitária, Justiça Restaurativa e contra a violência escolar são muito menores.

— Embora esses investimentos sejam necessários para melhorar as condições de trabalho da polícia, não atendem à complexidade dos problemas de violência. Já no caso do sistema prisional, os recursos se concentram na construção de presídios e na criação de vagas, deixando de lado políticas de reintegração e prevenção — avalia o especialista.

Polícias agregaram 6,7% do orçamento

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul afirma que a destinação de verbas à área da Segurança é complexa e empregada para diversas finalidades. No caso das polícias, estão aquisição de veículos, aeronaves, embarcações, armamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), recomposição do efetivo, tecnologia, radiocomunicação e bens permanentes e obras.

Os investimentos, segundo o governo gaúcho, têm refletido diretamente na queda dos índices de criminalidade.

Entre as estatísticas positivas, a SSP destaca que, em 2024, o RS teve a menor taxa de roubo de celulares do Brasil, com 27,9 casos a cada 100 mil habitantes — queda de 11,5% em relação ao ano anterior. Também teve a segunda maior redução no roubo a pedestre no país (45,9%). No que diz respeito às mortes violentas intencionais, que englobam homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, a redução foi de 15%.

Um dos pontos ressaltados por Pazinato, porém, é a escalada da violência contra as mulheres, incluindo feminicídios, ameaças e estupros. A avaliação do advogado é de urgência em dotar o Estado de uma política estadual de enfrentamento, com desenvolvimento de centros de referência, casas-abrigo, assistência e capacitações para empoderamento feminino:

— A própria criação da Secretaria da Mulher, que sem dúvida é uma conquista, teve destinação de cerca de R$ 20 milhões. O recurso é muito reduzido para o tamanho do problema.

Brigada Militar absorve maior fatia

Do valor destinado às polícias, de acordo com a pesquisa Justa, a maior fatia é concentrada na atuação ostensiva e de patrulhamento da Brigada Militar, que recebe R$ 2,5 bilhões.

Já áreas estratégicas de trabalho investigativo, a cargo da Polícia Civil, receberam R$ 1,4 bilhão.

O Instituto Geral de Perícias (IGP), definido como Polícia Técnico-científica, e cujo foco é a produção de provas técnicas, ficou com R$ 244 milhões.

Advogado e coordenador do centro de pesquisas Justa, Felippe Angeli avalia que o aporte significativo de recursos à BM é importante. Mas ressalva que o trabalho fica voltado a prisões em flagrantes e, em geral, por crimes de baixa complexidade: pequeno tráfico de drogas, furto e roubo a transeuntes.

— O resultado são presídios lotados por jovens e negros. A segurança pública é um paciente na UTI, que teve melhoras. A queda em alguns índices de criminalidade no RS é um alívio recente, mas seguimos gravemente doentes — pontua Angeli, que sugere injetar mais recursos em inteligência policial, tecnologia e combate a organizações criminosas fora e dentro dos presídios.

Procurada, a SSP-RS informou em nota que "entende a destinação dos recursos adequada e leva em conta necessidades da gestão. A BM é o maior órgão vinculado à pasta, tanto na dimensão humana quanto na material. Todos os 497 municípios do Estado contam com estruturas da corporação cujo efetivo atende 24 horas por dia, em todos os dias do ano, principalmente em suas demandas emergenciais. A BM possui atuação estratégica na consecução dos objetivos da segurança pública, dissuadindo o comportamento criminoso. Soma esforços integrados com a Polícia Civil e o IGP que, assim, compõem o ciclo primordial de aplicação da lei".

A orientação dos investimentos

De norte a sul do país, conforme pesquisa Justa, a divisão do orçamento em segurança pública prioriza as portas de entrada das prisões em detrimento das portas de saída. Segundo o estudo, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do RS aprovou, em 2024, R$ 43 mil para políticas para egressos, mas o montante não foi executado.

A falta de investimentos para garantir direitos para quem deixa o cárcere os deixa mais vuneráveis ao assédio das organizações criminosas.

— É na ajuda para pagar um advogado, para não ser agredido na cadeia ou para ter itens básicos. Quando o preso deixa a cadeia, já sai em dívida com a facção e não encontra políticas públicas para o retorno ao convívio social e ao mercado de trabalho — pontua Angeli.

A Secretária de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) informou que embora não seja especificado no orçamento, o RS tem ações neste sentido — a exemplo do atendimento especializado a egressos do sistema prisional e familiares que funciona de forma presencial, por Whatsapp ou ligação telefônica, o Escritório Social (ES). São disponibilizadas orientações e encaminhamentos às áreas de saúde, trabalho, educação e assistência.

A adesão à Rede Lilás do município de Porto Alegre e à Rede Mulher Sine/FGTAS são outras iniciativas citadas pela pasta.

De acordo com o levantamento do Justa, apenas cinco Estados brasileiros despendem orçamento para políticas com egressos do sistema prisional: São Paulo, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Bahia e Sergipe.

Construção de novos presídios

Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom, defende que o investimento em casas prisionais é política prioritária:

— Só neste ano, houve aumento de 7 mil presos, o que demonstra claramente a necessidade de construção de novos presídios. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. O nosso governo trata com planejamento. Estamos cientes da superlotação, e por isso estamos construindo novos presídios.

Em 2023 e 2024, os recursos da secretaria foram para despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, além de serviços como água e luz. Em novembro do ano passado, foi finalizado o módulo segurança máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), com 76 vagas e investimento R$ 29,4 milhões. Em novembro de 2023, a Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) foi inaugurada com 1.650 vagas ao custo de R$ 187,3 milhões.

O secretário ainda menciona a recente criação de 948 vagas de trabalho para os presos por meio do projeto Mãos que Reconstroem.

Não tenho dúvida de que só construir presídio e investir em sistema antidrone não resolve tudo. O problema é que a criminalidade é mais rápida do que a ressocialização. JORGE POZZOBOM Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS

RS é o quinto Estado que mais gasta com polícia e o terceiro que mais investe em presídios

Em comparação a outros Estados, o RS é o quinto que mais destina recursos do orçamento às polícias, segundo levantamento do Justa.

O recurso às polícias – R$ 4,3 bilhões — é maior do que a soma de tudo que é investido em outras 14 áreas do Estado entre elas, Agricultura (R$ 895 milhões), Assistência Social (R$ 653 milhões), Habitação (R$ 315 milhões) e Cultura (R$ 239 milhões).

O RS também ocupa a terceira posição no ranking nacional dos que mais aportam verbas públicas ao sistema prisional. O recurso de R$ 1,8 bilhões é maior do que a soma de outras 10 áreas.