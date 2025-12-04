Segurança

Levantamento
Notícia

RS aumentou em 47% os recursos destinados ao sistema prisional de 2023 para 2024

Estado ocupa a terceira posição no ranking nacional dos que mais aportam verbas públicas em presídios, e o quinto que mais destina valores às polícias, segundo o Justa, centro de pesquisa com atuação no campo da economia política da Justiça

Pâmela Rubin Matge

