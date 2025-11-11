Segurança

Relator apresenta terceira versão de projeto antifacção sem equiparar crime organizado a terrorismo e mantendo atribuições da PF

Proposta tramita em regime de urgência constitucional e está pronta para votação no Plenário

