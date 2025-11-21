Segurança

Fique atento
Notícia

Receita Federal alerta para novo "golpe do amor", que envolve pagamento falso para liberar bagagem; veja como se proteger

Quadrilhas simulam relacionamentos virtuais para cobrar taxas inexistentes por itens supostamente retidos na alfândega

Duda Romagna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS