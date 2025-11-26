Quatro pessoas são presas em operação contra furto de veículos na Região Metropolitana

Ordens judiciais foram cumpridas em Canoas e Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

Quatro pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (26), durante operação contra um grupo responsável por furtos de veículos em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. As ordens judiciais foram cumpridas em Canoas e Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam dispositivos bloqueadores de sinal para não deixar vestígios de arrombamento. Conforme a investigação, a preferência deles era por veículos estacionados em restaurantes, mercados e postos de combustíveis.

Nas ações, ainda segundo a polícia, os criminosos utilizavam carros locados e com placas adulteradas, para dificultar a identificação do grupo. Eles também cometiam furtos em residências.

Conforme o delegado Cristiano Reschke, chefe da Delegacia de Nova Santa Rita e diretor regional da Polícia Civil em Canoas, essa é segunda fase da Operação Cercados, que, só em 2025, já prendeu 10 pessoas por esse tipo de crime em Nova Santa Rita.