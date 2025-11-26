Quatro pessoas são presas em operação contra furto de veículos na Região Metropolitana

Quatro pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (26), durante operação contra um grupo responsável por furtos de veículos em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. As ordens judiciais foram cumpridas em Canoas e Porto Alegre.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam dispositivos bloqueadores de sinal para não deixar vestígios de arrombamento. Conforme a investigação, a preferência deles era por veículos estacionados em restaurantes, mercados e postos de combustíveis.
Nas ações, ainda segundo a polícia, os criminosos utilizavam carros locados e com placas adulteradas, para dificultar a identificação do grupo. Eles também cometiam furtos em residências.
Conforme o delegado Cristiano Reschke, chefe da Delegacia de Nova Santa Rita e diretor regional da Polícia Civil em Canoas, essa é segunda fase da Operação Cercados, que, só em 2025, já prendeu 10 pessoas por esse tipo de crime em Nova Santa Rita.
Além das prisões, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Entre os itens apreendidos na ofensiva, estão telefones celulares e diversos objetos furtados, como televisor, PlayStation, computador e dólares em espécie.