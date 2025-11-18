Quadrilha do RS suspeita de criar nudes falsos com IA para aplicar golpes é alvo de operação policial no Mato Grosso

Operação foi feita pela Polícia Civil de Mato Grosso. Polícia Civil/MT / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso fez uma operação no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (18) contra um grupo especializado em crimes de extorsão praticados na internet com o uso de inteligência artificial. Os líderes do esquema estão no sistema prisional.

Chamada de "Falso Contato", a ofensiva cumpriu 32 mandados em Porto Alegre, Esteio, Canoas, São Jerônimo, Esteio e Charqueadas.

Segundo a polícia, a investigação teve início com um morador de Cuiabá (MT), que teve um prejuízo de R$ 100 mil.

No golpe, os criminosos entravam em contato com vítimas por meio de redes sociais usando um perfil falso de uma adolescente. Depois, a conversa migrava para o WhatsApp.

— Após conseguir uma foto do rosto da vítima, o grupo criminoso realizava a montagem de vídeos ou fotos íntimas falsas. Na sequência, outro golpista entrava em contato se passando por policial civil ou pai da suposta adolescente, sob a falsa alegação de que a vítima teria trocado imagens íntimas com uma menor, criando uma ameaça de prisão por pedofilia e exposição pública — explicou o delegado Guilherme Campomar da Rocha, responsável pela investigação.

A extorsão se consumava com a exigência de pagamentos sob o pretexto de acordos ou multas, para que não dessem andamento a uma possível investigação.

Para aumentar a pressão, os suspeitos escalaram as ameaças, chegando a afirmar que seriam membros de determinada facção criminosa.

Outros casos foram identificados pela polícia, o que indica que a quadrilha gaúcha agia em outros Estados. Foram identificados 16 suspeitos, entre eles apenados da Penitenciária Estadual de Charqueadas, além de familiares ou visitantes dos alvos.

A operação apreendeu celulares, tablets e notebooks, essenciais para a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos e comunicação.

A operação durou quase dois anos, com diligências cruciais para mapear a rede de atuação dos criminosos, que operavam a partir de diversas contas falsas em redes sociais e e-mails.