Projeto da Polícia Federal leva bate-papo sobre corrupção a escolas

Roubo. Coisa errada. Desvio de recurso público para bolso privado. Usar algo que não é seu para proveito próprio. Abuso de poder. Isso é corrupção.

Não pelo que está escrito em leis ou dito por autoridades. São definições dadas por estudantes do Ensino Médio de duas escolas — uma pública e uma privada — de Porto Alegre em conversa com policiais federais durante ação que foca no esclarecimento e na prevenção a esse tipo de crime.

A ideia é mostrar, em um bate-papo informal, que a corrupção não é praticada só pelos outros e em altas instâncias, mas que pode começar em pequenos atos, no nosso dia a dia.

— A pessoa não estuda nada, cola na prova e se dá bem. Ela vai estudar para a próxima? Não, está acostumada com a facilidade — diz um agente que é lotado na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) da Polícia Federal (PF) no RS.

Na sequência, o delegado Eduardo Dalmolin Bollis, que comanda a Delecor, traz outro exemplo:

— Uma construtora faz contrato com uma prefeitura. O dono propõe para o prefeito um negócio: o serviço custa R$ 500 mil, mas vão declarar que é R$ 700 mil, e a diferença é distribuída entre os envolvidos. Ok. Depois de um tempo, surge novo serviço a ser feito. O construtor vem com proposta do mesmo tipo. Mas o prefeito não quer. O construtor diz: "Olha, lembra da outra vez? Tenho provas que te envolvem." E então o prefeito tem que aceitar o esquema. E assim vai se formando esse ciclo. Podem ser coisas pequenas, mas que terão efeitos depois.

Os alunos, reunidos no auditório do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, no bairro Azenha, fazem comentários entre si, mas estão atentos. O delegado provoca:

— Afinal, o dinheiro público não é de ninguém mesmo.

— É dos trabalhadores — reage uma estudante.

As imagens que passam no quadro também chamam a atenção. Postos de saúde decadentes. Uma escola na qual foram investidos milhões aparece em ruínas. A foto causa alvoroço.

— Dinheiro que podia ser usado para aproximar condições sociais é desviado. A corrupção nos atinge nas oportunidades — destaca um agente federal.

Sobre ter dinheiro e poder a qualquer custo, os federais instigam:

— Quem sabe dizer o nome de um figurão do crime?

As respostas são rápidas: Doca (Edgar Alves de Andrade, apontado como chefe do Comando Vermelho e que fugiu da Operação Contenção, em que 117 pessoas morreram no Rio), Beira-Mar (Fernandinho Beira-Mar, considerado pelos órgãos federais um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina) e Marcola (Marcos Willians Herbas Camacho, um dos chefes do PCC) são os citados.

— Pois é, são famosos, né. Vocês gostam de sair com os amigos, passear, tirar férias, ter liberdade? O Marcola está preso há quase 30 anos. Será que vale a pena? — questiona um agente.

No Colégio João Paulo I (JPSul), em Ipanema, Zona Sul, os estudantes perguntam aos policiais:

— Quais as políticas públicas que julga serem mais eficientes no combate à corrupção e que realmente diminuam a incidência desse tipo de crime? Acredita que seja necessária alguma alteração no ordenamento jurídico?

Um dos agentes destaca a importância da punição:

— A transparência na administração pública é fundamental. E a certeza da punição é mais efetiva do que o aumento da severidade da pena para a prevenção de qualquer tipo de crime.

A conversa nas escolas faz parte do "Projeto Construindo Valores (#façasuaparte)". As palestras são desenvolvidas pelo Grupo de Prevenção Primária à Corrupção (GPREC) da PF, com foco na consolidação de princípios e valores norteadores do comportamento do jovem.

Mas por que falar para quem está em formação? O delegado Bollis explica:

— O trabalho repressivo, feito pela polícia, é tardio. As pessoas já estão com desvio de conduta.

Também integrante da Delecor e que esteve no JPSul I, o delegado Wilson Klippel Cicognani Filho, complementa:

— Não dá para acreditar no futuro melhor do nosso país por lei ou alguma reviravolta, exceto se as pessoas que estiverem se formando tiverem uma consciência, um caráter mais rígido.

