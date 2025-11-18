Câmara dos Deputados discute projeto de lei antifacção; siga ao vivo

Conhecido como PL antifacção , o projeto de lei 5582/25 foi aprovado nesta terça-feira (18)

, o projeto de lei 5582/25 foi aprovado nesta terça-feira (18) O projeto torna mais rígidas as leis para combater as facções criminosas , como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC)

, como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) Secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) pediu licença do cargo para ser relator do projeto

(PP-SP) pediu licença do cargo para ser relator do projeto Após várias alterações, Derrite entregou ao plenário a versão do texto que não tira competência da Polícia Federal e nem tipifica as condutas criminais como terrorismo

Nesta terça-feira, o parlamentar ainda apresentou novos ajustes no texto, preservando recursos da PF e o papel da Receita Federal

Os principais pontos do texto

Nova qualificação e penas maiores

O projeto antifacção cria a modalidade "organização criminosa qualificada", configurada quando a atuação envolver controle de territórios ou de atividades econômicas realizadas por meio de violência ou ameaça.

Neste caso, a pena será de oito a 15 anos de prisão. A modalidade será considerada crime hediondo, de modo que será inafiançável e o condenado não poderá ser beneficiado com indulto ou anistia.

Já o homicídio, quando praticado a mando de uma organização criminosa qualificada, terá pena de 12 a 30 anos de prisão.

A Justiça poderá também decretar apreensão de bens e valores de investigados, ainda no curso do inquérito ou da ação penal, mesmo antes do trânsito em julgado, quando houver indícios de que são frutos do crime.

Serviço público e empresas privadas

No caso de servidores públicos, a Justiça poderá afastar cautelarmente aquele que promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Condenados ficarão impedidos de ter vínculos com o poder público por até 14 anos.

O texto prevê ainda a intervenção judicial em empresas ligadas a organizações criminosas, com nomeação de um gestor externo e bloqueios de operações financeiras.

Regras para investigações e prisões

A proposta também amplia instrumentos de investigação, permitindo a infiltração de policiais e delatores nas organizações criminosas e a criação de empresas fictícias para desmantelar os esquemas.

O texto ainda regulamenta o monitoramento de conversas entre presos ligados a facções e seus advogados. As gravações só poderão ocorrer mediante autorização judicial e quando houver indícios de uso indevido da comunicação para fins criminosos.

Banco de dados nacional