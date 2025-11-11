Segurança

Em São José do Rio Preto
Notícia

Professora encontra munições de pistola em mochila de criança em escola do interior de SP

Caso atendido pela Polícia Militar é investigado pela Polícia Civil como apreensão de objeto e porte ilegal de arma de fogo

Zero Hora

