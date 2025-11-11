Professora encontra munições de pistola em mochila de criança em escola do interior de SP

Polícia Militar de São Paulo / Divulgação

Uma professora de uma escola municipal de São José do Rio Preto, em São Paulo, encontrou 17 munições calibre nove milímetros na mochila de um aluno. O caso aconteceu na segunda-feira (10) e será investigado pela Polícia Civil como apreensão de objeto e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme informações do g1, o boletim de ocorrência indica que a munição pertencia ao pai da criança. Ele tem 41, é empresário e dono de uma loja de roupas.

A mãe do aluno relatou à polícia que o pai não estava em São José do Rio Preto, mas que ligaria para ele, que se comprometeu a entregar a arma e se apresentar aos policiais em sua loja. No entanto, ele não foi até o local combinado.

Com isso, a mãe da criança foi encaminhada à delegacia. Em depoimento, ela disse que não percebeu que as munições estavam na mochila.